【米芝蓮主廚】隔音工程師化身米芝蓮「廚魔」　熱誠+天賦創高峰

▲ 人稱「廚魔」的梁經倫，過了40歲才由工程師轉行做廚師。他憑著顛覆傳統的烹飪技術，成為米芝蓮三星級廚師，享譽國際。

不少人總以為，人到中年要轉換職涯跑道並不容易，但有Demon Chef（廚魔）之稱的梁經倫（Alvin Leung），就成功打破外界對中年轉行的刻板印象。過了40歲才由工程師轉行做廚師，憑着顛覆傳統的烹飪技術，成為米芝蓮3星廚師，享譽國際。梁經倫強調，遲起步絕不代表不能成功，只要知道如何將自身的天賦結合，找到合適的機會加以發揮，就算在中年才轉行，也能夠闖出一片天。

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人稱「廚魔」的梁經倫，並非如外界想像般是科班出身的主廚。他原是一位隔音工程師，接受本報訪問時也坦言，小時候完全沒有想過要當廚師。「在那個傳統的年代，沒有華人父母會願意讓孩子做廚師，所以畢業後我就投身工程界。」他指自己從小就是個「吃貨」，加上母親不太會做飯，所以空閒時會研究烹飪，但從未接受過正統廚藝訓練。

市況低迷 轉投飲食界

直到2003年非典型肺炎（SARS）在香港爆發，竟成為梁經倫轉行的契機。他憶述當時飲食業大受打擊，一位朋友提出將店舖轉讓。曾在中餐廳擔任過暑期雜工的他，憑着對烹飪的熱愛，決定瘋狂一次，二話不說答應接手該店，並改名為Bo Innovation。

被問到當初為何會有勇氣，在市況低迷時轉投飲食界，梁經倫笑言，當時需要投入的資金如租金、押金、裝修等都相較便宜。「既然機會來到面前，自然不能錯失。」他補充，雖然自己有點「瘋」，但仍會以工程師的理性思考，計算過所有結果，

知道我有能力做到，而且我是真的熱愛我所做的，才會去做。

而這次瘋狂的選擇，確實為他開闢了不一樣的旅程。

能夠在中年轉換跑道，甚至創出新高峰，梁經倫強調，遲起步不代表不能成功。他也提到若要成功，只有Passion（熱誠）是不夠的，還需要Talent（天賦）的配合，

天賦包涵許多Elements（元素），而我的天賦最主要的就是Creativity（創意），以及我對食物味覺的堅持。

他直言，也許是沒有受過任何正規訓練的緣故，在創作時總會有許多不同的創新思維，喜歡研究獨特新奇的創意料理，如將分子料理注入中式菜餚，混搭各國風格的食材與作法。

自學成才 「瘋狂」與「理性」混合

他再次重申：「曾作為工程師的我，也不會太天馬行空，比較現實一點。每次思考每一道新菜色時，都會先想最終結果。」更強調，太天方夜譚的想法，只會換來反效果。

正因如此，Bo Innovation憑着梁經倫「瘋狂」與「理性」的混合創作，在2008年便成為香港少數獨立營運（不隸屬於酒店）並獲得了2星米芝蓮評級的餐廳之一。在2014年，餐廳更榮獲最高殊榮的3星評級，梁經倫也因此成為眾多米芝蓮3星主廚中，僅有的兩位自學成才廚師之一。

心繫香港 夥LUBUDS設Farm-to-Table餐廳

作為英國出生、加拿大長大的香港人，梁經倫坦言，雖然小時候長期在外國，但一直心繫香港。在接受本報訪問時，梁經倫也不斷強調，他是香港人，更熱愛香港文化，希望能夠將本地文化宣揚到全世界。

他早前與飲食集團LUBUDS聯手合作，開設以從農場到餐桌（Farm-to-Table）為理念的全新餐廳Cafe Bau。梁經倫提到，過往本港餐廳普遍依賴進口食材，但他認為作為香港人，更應該以身作則，支持本地農業。

我想向全世界證明，香港食材都十分出色，作為香港人我十分自豪！

採本地食材減碳足印 為下一代著想

但梁經倫坦言，現時尋找本地產食材不易，「以前香港要生猛海鮮好簡單，但現時魚都被人釣完了；肉類又是這樣，以前有許多農場，但現在寥寥可數。」他強調，Cafe Bau將盡所能尋找合適的食材，而目前餐廳接近8至9成的食材，是來自本地農產品，如採用新界環保農場養殖的平原三黃雞、使用本地美珍醬油菓子廠出產薑茸製成的薑汁意式雪糕等。

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他笑言，採用本地食材，除了可支持本地農業外，更可減少食材運輸過程導致的碳足印，對地球友善一點，「我都有個孫，更加要多為下一代着想了。」

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記者：曾曉汶

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