【長者福利】四類醫療專業服務納入醫療券計劃 助聽器都可以用醫療券

衞生署公布，長者醫療券計劃適用範圍由明日起擴展至四類參與認可醫療專業註冊計劃的醫療專業人員，即聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師提供的基層醫療服務，以及經他們專業評定和提供的醫療設備，例如助聽器等。

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

優化措施預計可惠及近170萬名長者。政府呼籲上述四類醫療專業人員向衞生署登記參與醫療券計劃，為長者提供更多私營基層醫療服務選擇。連同新增的四類醫療專業，合資格長者可使用醫療券支付共14類醫護專業提供的基層醫療服務。其餘十類專業為西醫、中醫、牙醫、護士、物理治療師、職業治療師、放射技師、醫務化驗師、脊醫，以及註冊名冊第一部分註冊的視光師。

截至3月底，超過11,000名香港醫療服務提供者登記參與醫療券計劃。合資格長者可在全港18區逾33,000個服務地點使用醫療券。

【中興業績】中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機