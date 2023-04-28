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【長者福利】四類醫療專業服務納入醫療券計劃 助聽器都可以用醫療券

理財智慧 16:14 2023/04/28

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衞生署公布，長者醫療券計劃適用範圍由明日起擴展至四類參與認可醫療專業註冊計劃的醫療專業人員，即聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師提供的基層醫療服務，以及經他們專業評定和提供的醫療設備，例如助聽器等。

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優化措施預計可惠及近170萬名長者。政府呼籲上述四類醫療專業人員向衞生署登記參與醫療券計劃，為長者提供更多私營基層醫療服務選擇。連同新增的四類醫療專業，合資格長者可使用醫療券支付共14類醫護專業提供的基層醫療服務。其餘十類專業為西醫、中醫、牙醫、護士、物理治療師、職業治療師、放射技師、醫務化驗師、脊醫，以及註冊名冊第一部分註冊的視光師。

截至3月底，超過11,000名香港醫療服務提供者登記參與醫療券計劃。合資格長者可在全港18區逾33,000個服務地點使用醫療券。

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撰文 : 陳玉蓮

物理治療 護士 經濟 港股 治療 AG Acquisition 言語治療 牙醫 醫療券 職業治療

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