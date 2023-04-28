▲ 【銀行危機】美國政府據報正協調FRC及私募基金上談判桌 方案包括賣產或建「壞銀行」剝離不良資產

美國第一共和銀行First Republic（美：FRC）正尋求出售資產自救，不過基於該行由銀行顧問組成的私人企業仍未達成協議，路透引述消息指，美國政府正就拯救美國第一共和銀行，協議各方進行緊急會議。聯邦存款保險公司（FDIC）、財政部及聯儲局近日開始安排與金融機構的會議，為這家陷入困境的銀行提供援助，而政府的參與是希望將銀行及私募基金一同放上談判桌。

報道稱，暫時未知美國政府會否考慮參與由私人企業拯救美國第一共和銀行的行動，但消息人士指，政府的參與變相令美國第一共和銀行的管理層加快達成協議的步伐，以避免被美國監管機構接管。

美國11家大型金融機構曾向其存款300億美元

第一共和銀行聲明指，正與多方討論集團的戰略選擇，同時繼續為客戶提供服務。美國11家大型金融機構於3月16日曾向第一共和銀行合共存款300億美元，以避免由矽谷銀行（SVB）及Signature Bank倒閉引發的地區性銀行問題蔓延。

第一共和銀行周一指，首季存款外流超過1000億美元，即使存款外流已回穩，但基於要就從聯儲局的有息基金提取資金，以填補被提走的存款，令銀行錄得虧損。

任何解決方案都必須承擔與交易相關的虧損

報道又引述消息稱，美國官員偏好由私人企業主導處理第一共和銀行的問題，較由FDIC接管更佳，但仍有多個選擇正在考慮中，包括出售資產，或建立一家「壞銀行」，將不良資產剝離至有關銀行。不過，任何解決方案都必須承擔與第一共和銀行交易相關的虧損，這些虧損來自第一共和銀行的貸款帳簿及固定收益投資組合，利率上升下令資產價值下挫。

為避免被FDIC接管，第一共和銀行正考慮其他後備方案，或會導致股東一無所有。自3月8日引發地區性銀行危機以來，第一共和銀行股價已下跌95%。

財政部拒絕置評。FDIC及聯儲局沒有回應。

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