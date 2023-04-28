【大行報告】摩通：首季淨利稍勝預期 予中海油「增持」評級

摩根大通表示，中海油（00883）首季淨利潤按年跌6%至321億元人民幣，稍勝預期。該行小幅上調集團2023至25年的每股盈測，並預期中期每股派息為0.62元人民幣，派息率為48%，予其目標價15元及「增持」評級。中海油周五（28日）收報12.8元，升幅3.1%。

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油價下跌同時，中海油每桶油當量的營運利潤卻按季上升至39美元，該行認為是因為第一季產量按年增長9%，而有效的成本和營運管理令首季總成本下降8%。摩通亦指公司第一季資本開支和項目執行同樣比預期好。





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記者：鄭昊彤