【中國經濟】中央政治局會議：經濟內生動力還不強　提多項政策方向、重視通用人工智能發展

▲ 【中國經濟】中央政治局會議：恢復擴大需求是當前經濟回升關鍵

中共中央政治局周五（28日）召開會議，分析研究當前經濟形勢及經濟工作。據官媒報道，會議分析當前經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍需要克服不少困難挑戰。

官媒報道，會議提及要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，短板領域加快突破，也要順勢而為，在優勢領域做大做強。

官方報道提及多項產業相關發展，包括新能源汽車、人工智能、平台企業以至消費等行業。在財政和貨幣政策上，會議表示需要恢復和擴大需求，要有積極財政政策，改善消費環境。

科技相關：

鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造

重視通用人工智能發展，營造創新生態，重視防範風險

推動平台企業規範健康發展，鼓勵頭部平台企業探索創新

民企、外資相關：

破除影響各類所有制企業公平競爭、共同發展的法律法規障礙和隱性壁壘，持續提振經營主體信心，幫助企業恢復元氣

各類企業都要依法合規經營。要下決心從根本上解決企業賬款拖欠問題。

吸引外商投資放在更加重要的位置，穩住外貿外資基本盤

支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則，開展改革開放先行先試

國企相關：

落實黨和國家機構改革方案，推進國家治理體系和治理能力現代化

內房和金融相關：

有效防範化解重點領域風險，統籌做好中小銀行、保險和信託機構改革化險工作

堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進房地產市場平穩健康發展，推動建立房地產業發展新模式

大城市積極穩步推進城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設。

規劃建設保障性住房。

加強地方政府債務管理，嚴控新增隱性債務。要繼續抓好新冠疫情防控工作。

民生相關：

強化就業優先導向，擴大高校畢業生就業渠道，穩定農民工等重點群體就業

要做好迎峰度夏電力供應保障

抓好糧食生產和重要農產品供應保障

加強生態環境系統治理。

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記者：伍鍵文