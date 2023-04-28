  • 27°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】中央政治局會議：經濟內生動力還不強　提多項政策方向、重視通用人工智能發展

股市 15:36 2023/04/28

分享：

分享：

【中國經濟】中央政治局會議：恢復擴大需求是當前經濟回升關鍵

中共中央政治局周五（28日）召開會議，分析研究當前經濟形勢及經濟工作。據官媒報道，會議分析當前經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍需要克服不少困難挑戰。

官媒報道，會議提及要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，短板領域加快突破，也要順勢而為，在優勢領域做大做強。

官方報道提及多項產業相關發展，包括新能源汽車、人工智能、平台企業以至消費等行業。在財政和貨幣政策上，會議表示需要恢復和擴大需求，要有積極財政政策，改善消費環境。

科技相關：

  • 鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造
  • 重視通用人工智能發展，營造創新生態，重視防範風險
  • 推動平台企業規範健康發展，鼓勵頭部平台企業探索創新

民企、外資相關：

  • 破除影響各類所有制企業公平競爭、共同發展的法律法規障礙和隱性壁壘，持續提振經營主體信心，幫助企業恢復元氣
  • 各類企業都要依法合規經營。要下決心從根本上解決企業賬款拖欠問題。
  • 吸引外商投資放在更加重要的位置，穩住外貿外資基本盤
  • 支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則，開展改革開放先行先試

國企相關：

  • 落實黨和國家機構改革方案，推進國家治理體系和治理能力現代化

內房和金融相關：

  • 有效防範化解重點領域風險，統籌做好中小銀行、保險和信託機構改革化險工作
  • 堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進房地產市場平穩健康發展，推動建立房地產業發展新模式
  • 大城市積極穩步推進城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設。
  • 規劃建設保障性住房。
  • 加強地方政府債務管理，嚴控新增隱性債務。要繼續抓好新冠疫情防控工作。

民生相關：

  • 強化就業優先導向，擴大高校畢業生就業渠道，穩定農民工等重點群體就業
  • 要做好迎峰度夏電力供應保障
  • 抓好糧食生產和重要農產品供應保障
  • 加強生態環境系統治理。

相關文章：

【中國經濟】中央政治局會議：穩字當頭、實施積極財政政策和穩健貨幣政策　優化疫情防控措施

【宏觀分析】港大分析：中國經濟減速早於15年前發生　促關注民企被併、共同富裕政策影響

記者：伍鍵文

宏觀分析 中國 經濟 財政政策 貨幣政策 中共中央政治局
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴終止8連跌反彈　中芯升逾4%　恒指尾市升逾百點再試二萬關（不斷更新）

下一篇文章

【阿里總部地】杭州前書記周江勇認受賄1.93億人民幣、擇期宣判　涉土地相關事項　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】阿里巴巴終止8連跌反彈　中芯升逾4%　恒指尾市升逾百點再試二萬關（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴終止8連跌反彈　中芯升逾4%　恒指尾市升逾百點再試二萬關（不斷更新）
【日圓走勢】日本央行修訂利率前瞻性指引兼用一年審視過去25年超寬鬆政策　日圓跌至一周低、兌港元5.75算（第三版）
【日圓走勢】日本央行修訂利率前瞻性指引兼用一年審視過去25年超寬鬆政策　日圓跌至一周低、兌港元5.75算（第三版）
【美股期貨】美3月PCE物價指數公布前　道指期貨跌31點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】美3月PCE物價指數公布前　道指期貨跌31點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升198點撲兩萬關　比亞迪ADR高3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升198點撲兩萬關　比亞迪ADR高3%（不斷更新）
【股神巴菲特】92歲巴菲特寧短1年命　照食零食、可樂、朱古力　誓言不食Omakase
【股神巴菲特】92歲巴菲特寧短1年命　照食零食、可樂、朱古力　誓言不食Omakase
【騰訊700】騰訊大股東Prosus搬4500萬股　由高盛轉倉大摩
【騰訊700】騰訊大股東Prosus搬4500萬股　由高盛轉倉大摩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款