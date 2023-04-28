【比亞迪電子285】首季純利增逾1.5倍 比亞迪電子股價漲5.1%

比亞迪電子（00285）公布其今年3月止的首季業績，其中錄得純利4.59億元人民幣，同比增長154.9%，周五（28日）帶動其股價上揚，早市曾高見24.4元，至收市報23.65元，升幅5.1%。

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按公司業績，比亞迪電子期內營業額263.75億元人民幣（下同），按年增26%；毛利20.3億元，增加77.4%；錄得純利4.59億元，增長154.9%，每股盈利20分。

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就比亞迪電子首季業績，大摩表示將比亞迪電子評級由「與市場同步」升至「增持」，目標價由28元升至30元，表示繼續看好該公司不斷上升的新能源汽車業務範圍；花旗則指公司首季業績稍勝預期，主要因毛利率較預期理想，並將目標價由27元下調至26元，維持「買入」評級。

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記者：鄭昊彤