【大行報告】瑞銀料明年租戶銷售回復至2018年高峰 九倉置業由「沽售」升至「中性」

瑞銀表示，內地五一黃金週假期期間，香港四星及五星級酒店房價較3年前上漲55%，並預料5月後仍保持高位，意味著內地遊客消費仍然強勁。加上奢侈品牌價格自然增長，該行料九龍倉置業（01997）租戶銷售額將於明年恢復至2018年水平的高峰。九龍倉置業周五（28日）收報45.1元，升幅2.2%。

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就九倉置業租務收入及酒店利潤上升預期，該行將其2023至2025年度盈利預測上調3%至9%，目標價由42.8元上調至46元，並將其評級由「沽售」升至「中性」。

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記者：鄭昊彤