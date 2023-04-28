【中免1880】中免首季純利23億 按年跌10.3% 花旗：毛利率復甦遜預期

內地免稅店龍頭中國中免（01880）公布首季業績，營業收入207.69億元（人民幣，下同），按年升23.8%，按季更增長37.8%；不過純利卻下跌10.3%，至23億元；扣除非經常性損益的淨利潤亦跌10.3%至22.95億元。

中免股價今日（28日）逆市下跌，截至3時，報169.2元，跌2.5%。

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業績報告指出，期內公司綫下門店銷售呈現明顯回升態勢。此外，4月1日起「擔保即提」、「即購即提」提貨方式政策落地，這將給購物旅客帶來更加便捷、多元的選擇，更好地滿足旅客即時購物需求，提升旅客在免稅購物中的體驗感，也有利於公司進一步降低物流成本、緩解離島提貨點壓力。

花旗發表報告，指中免首季收入增長符合預期，但由於毛利率復甦遜於預期，毛利率由去年第四19.1%回升至26.3%，但按年仍錄得4.8個百分點的下跌，亦因而令整體純利按年跌10.3%。該行維持中免「買入」評級，但目標價下調7.3%至243元。

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記者：李兆明