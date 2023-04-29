有盈退休：投資／投注致富是場夢

周二（25日）《經濟日報》投資理財版，石鏡泉老師大腳踢爆——不少「投資專家」介紹所謂被動收入，亂吹躺平不工作，也可以有收入，生活優悠。說穿了，其實有如所有廣告製造的假象那樣—— Sell You A Dream！

本來，有分析能力者，必定不相信。現實上，人人都在發「不勞而獲」、「投資致富」的夢。結果又如何？

華爾街大鱷們全部是「心理學專家」，不停提供「發夢藥」，創意無窮，設計出各式各樣股票基金、高息基金、股票期權、ETN、ELN……種類繁多的炒賣項目，多姿多彩。最終是「萬變不離其宗」，散戶九成「輸到瞓街」，不僅未能「致富」，反之，財富轉移到莊家口袋裏。

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長賭必勝 絕不可能

為甚麼散戶（賭仔）輸到盡仍前仆後繼相信「投資可致富」？正因是貪，貪「不勞而獲」。另外，就是賭性，一旦上癮，絕難戒掉。

更甚是所有傳媒，包括電視、電台、報章雜誌，尤其網上，皆有鋪天蓋地的節目及廣告鼓勵大家「投資」，日日做夢。偏偏賭仔最愛做夢，真是一拍即合。

小弟是馬迷，但經常解釋給其他馬迷及非馬迷知，希望在馬場贏錢？只有傻子才會有這個想法！對，賭贏一場，甚至一個賽日，有可能。但長賭想贏？寄語四個字——絕無可能。

原因簡單不過。一場賽馬，未開賽前已抽起二成投注額，作為馬會營運費、博彩稅及慈善捐款。學習過統計學或然率的人必知長買，就算是賭馬，都很均真——你也沒有了兩成錢。

幕後玩家 操控賭局

但更甚，跑馬一如華爾街大鱷設計的「金融產品」，幕後玩家躲在暗處，而你這班傻呼呼的散戶賭徒在明處。在暗處者可以訂遊戲規則，操控一切，你這班傻子跟他們對賭，輸到雞毛鴨血，乃最正常的「賽果」。只有日日發春秋大夢者，才會認為有機會將結果倒轉。

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總之，最佳投資是不停在自己的專業領域中求進步，再加上事事專業的態度，持之以恒，努力奮鬥，才最終達至舒服躺平及生活悠遊。請各位散戶快醒醒吧！

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳玉蓮