龍豐花園兩房430萬沽　長情業主持貨33年　帳賺6.2倍離場

利嘉閣地產黃靜顏表示，上水龍豐花園C座中層1室，實用面積約326平方呎，屬兩房間隔，外望開揚市景。業主原叫價約500萬元將單位放售，其後隨市況下調叫價，吸引到買家洽談，雙方議價後最終以430萬元成交，累減約70萬元，折合實用面積呎價約13,190元。



據悉，原業主1990年以約59.7萬元買入，持貨約33年，轉手帳面獲利370.3萬元離場，期內物業升值約6.2倍。上述為屋苑本月首宗二手成交，現時有約28個放盤，入場費由450萬元起。

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