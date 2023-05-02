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【母親節】香港仔中心推刺繡熨貼小物袋工作坊 粉色療癒系打卡裝置

理財智慧 16:35 2023/05/02

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母親節將至，香況各商場出招吸客，香港仔中心特別舉行《別出心裁獻媽媽》活動，一連兩星期週末舉辦刺繡熨貼小物袋工作坊，以及法式刺繡杯墊換領，母親節當日更會送香皂玫瑰花束，同期亦設有《滋味賞媽媽》及《晚上6點後堂食加碼賞》現金券換領，憑消費最高可免費換領200元指定餐飲現金券。

另外，對於喜歡打卡的媽媽們，各位孝順仔女可以帶她到香港仔中心商場夥拍本土3D地畫藝術團體Omni Art攜手合作繪畫的海洋世界壁畫，再到商場4期的粉色療癒系裝置打卡。

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

於5月6-7日及13-14日（星期六及日），凡於香港仔中心任何商舖以電子貨幣單一消費滿200元或以上，即可於消費當日換領工作坊入場券乙張或杯墊乙個。母親節當日（5月14日）更會限定送出香皂玫瑰花束。另外，晚上6點後堂食加碼賞，惠顧滿600元可換領200元餐飲現金券。

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

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撰文 : 陳玉蓮

母親節 商場 香港仔中心 經濟 港股 商舖 財務自由 DJ 繪畫 香港仔

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