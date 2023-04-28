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《時代》取消付費牆 擴大及吸引全球讀者

環球社會熱點 15:15 2023/04/28

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美國媒體報稱，雜誌《時代》（Times）將在6月1日起取消付費牆，終止長達超過10年的限制。行政總裁西布莉（Jessica Sibley）表示，決定出於商業及編輯考量。

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西布莉周四（27日）接受政治新聞網站Axios表示，取消付費牆是一個機會，讓時代雜誌觸及全球更年輕及多元讀者群。她指雜誌史上最年輕新任總編輯雅各斯（Sam Jacobs）亦同意取消。

創刊剛滿百年的時代雜誌打算製作更多由廣告支持的數碼內容，保持在網上﹑自家用程式及各大社交平台上運作。雜誌亦維持報道風格，繼續集中探討如氣候﹑可持續發展及政治等議題。

西布莉指出，去除任何限制有助時代雜誌繼續經營100年。西布莉稱雜誌希望持續數碼轉型及創新，當中包括了解消費者行為確保在正確方向創作。

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據悉，時代雜誌實體及電子訂閱戶分別數130萬及25萬。雜誌由2011年起，為電子內容設立付費牆，限制僅訂閱戶能閱覽。

付費牆取消後，時代雜誌所有電子內容可免費閱覽，包括過去100年來的檔案。實體雜誌維持收費，電子版實體雜誌內容仍可透過付費收看。

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責任編輯：吳漢培

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