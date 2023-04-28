【結束業務】微軟專注打造Surface品牌　證實停產Microsoft品牌電腦配件產品

▲ 微軟宣布，「Microsoft」品牌的個人電腦配件產品即將停產，未來「Surface」將成為微軟推出電腦配備的主品牌。

微軟（Microsoft）自1983年首次推出Microsoft品牌的滑鼠，就不斷開發出各類型產品，如：人體工學鍵盤、無線鼠標、高清鏡頭等電腦配件和週邊設備。不過，近日微軟就宣布，「Microsoft」品牌的個人電腦配件產品即將停產，未來「Surface」將成為微軟推出電腦配備的主品牌。

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據外媒The Verge報道，微軟證實將會停止推出以「Microsoft」品牌名義的滑鼠、鍵盤等電腦配件產品，未來將專注於供應Surface品牌的配件。至於現有的Microsoft品牌產品，如滑鼠及鍵盤，將繼續以現有售價銷售，售完即止，不再補貨。

微軟於2012年推出Surface品牌，旨在打造高端、時尚、功能強大的電腦和平板設備。而Surface的產品售價也比Microsoft高，以人體工學鍵盤為例，Microsoft的美國零售價為59.99 美元（約470港元），但Surface的Ergonomic Keyboard則為129美元（約1,012港元）。

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責任編輯：曾曉汶

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