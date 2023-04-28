Netflix《王冠》第6季新劇照 重現威廉校園邂逅凱特

Netflix原創劇集《王冠》（The Crown）正拍攝第6季，片方公布新一輯劇照，重現英國王儲威廉（Prince William）與王儲妃凱特（Kate Middleton）在大學校園邂逅的時光。

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《王冠》第6季中，新晉男演員Ed McVey飾演威廉，而非專業演員出身的女新人Meg Bellamy就飾演凱特。

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現實中的威廉與凱特當年就讀蘇格蘭的聖安德魯斯大學（University of St Andrews），從片方公布的劇照可見，第6季將會演繹威廉凱特的校園戀愛時期。

其中一張劇照顯示，飾演威廉與凱特的兩名演員牽著手。另一張劇照則顯示，他們在校園内相遇的場面。

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官方描述指新一季的《王冠》中，威廉的角色開始在聖安德魯斯大學就讀，嘗試度過正常生活，並在校園初次與凱特見面，展開新戀情和未來。

Netflix尚未公布《王冠》第6季何時首播，但如果最新一季跟隨前幾季的間距，可能會在今年 11月播出。

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責任編輯：鄭錦玲