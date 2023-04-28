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緻藍天不足4年貶值近一球　區內換樓客賣兩房　斥1052萬入市升級三房

股樓投資 14:31 2023/04/28

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美聯物業劉世華表示，將軍澳日出康城緻藍天1R座低層D室，實用面積792平方呎，屬於三房連套房間隔，新近獲區內換樓客斥1,052萬元承接，折合實用呎價約13,283元。他補充，新買家屬於區內換樓客，早前賣出兩房戶，隨即加快物色區內三房戶，並購入上述單位。

資料顯示，原業主於2019年6月以1,150萬元購入上述單位，持貨不足4年，帳面虧蝕98萬元，單位貶值接近9%。

【多圖】University Hill示範單位陪你睇 不設走廊 室内空間更實用【下一頁

 

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撰文 : 蔡子俊

緻藍天 日出康城 美聯物業 將軍澳 私人屋苑

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