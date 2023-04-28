緻藍天不足4年貶值近一球　區內換樓客賣兩房　斥1052萬入市升級三房

美聯物業劉世華表示，將軍澳日出康城緻藍天1R座低層D室，實用面積792平方呎，屬於三房連套房間隔，新近獲區內換樓客斥1,052萬元承接，折合實用呎價約13,283元。他補充，新買家屬於區內換樓客，早前賣出兩房戶，隨即加快物色區內三房戶，並購入上述單位。

資料顯示，原業主於2019年6月以1,150萬元購入上述單位，持貨不足4年，帳面虧蝕98萬元，單位貶值接近9%。

【多圖】University Hill示範單位陪你睇 不設走廊 室内空間更實用【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

同場加映【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機