【人為失誤】新潟縣政府IT更新出錯　10萬份電子公文一夜消失

即將在5月舉行G7會議的日本新潟縣，縣政府爆出因為IT系統更新出錯，而誤將超過10萬份政府公務文件刪除，並無法恢復的消息。最後發現問題出在IT供應商富士電機，將未做過測試的更新功能放到系統上執行。

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新潟縣政府在上周舉行記者會交代事件。該政府採用IT文書管理系統以製作、審核、保存各種電子公務文件，但在4月初發現無法讀取文件，期後發現由3月24日到31的已登錄文件在4月9日晚上離奇消失，並因為已經錯過了備份回復的期限而無法修復，涉及文件多達103,389份。

肇因：加入未經部門批准新功能

事後追查發現，問題屬於人為失誤。該系統由2022年4月開始運用並由富士電機IT SOLUTION株式会社提供和管理。調查發現富士電機有員工為系統加入新功能，但該功能未經內部測試和審核等必要程序，導致10萬份文件被刪除，並因加入新功能未經部門批准，導致未能及時發現問題而錯過恢復備份的時限。

新潟縣政府已委托數據救援業者搶救消失的電子公文，須等待至5月7日才有結果。縣政府已採取補救措施以繼續服務縣民。

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責任編輯：李智賢

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