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黑莉擔心拜登最多86歲 選民其實投票選賀錦麗

環球社會熱點 14:07 2023/04/28

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美國總統拜登（Joe Biden）已宣布將競逐連任，但年紀一直是外界憂慮因素。前美國駐聯合國大使 、共和黨籍候選人之一黑莉（Nikki Haley）周三（26日）表示，拜登或在5年內離世，屆時支持者需依靠副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

拜登唔記得自己外訪去過邊 數孫名獨漏一人 【下一頁】

黑莉接受《霍士新聞》採訪時指，拜登已宣布將參加2024年總統選舉，但所有人都非常清楚，若投票給拜登，屆時真的需要依靠賀錦麗。黑莉直言，拜登相信自己能擔任總統直至86歲，但自己卻認為不太可能。

白宮副新聞秘書貝茨（Andrew Bates）回應表示，雖然自己不應直接回應大選競選相關問題，但坦承忘記黑莉亦已宣布參選。

拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓 【下一頁】

拜登在周二宣布競逐連任的影片中，針對前總統特朗普（Donald Trump）「MAGA」（Make America Great Again）作宣傳。而黑莉政綱則圍繞新一代領導班底展開，她曾建議75歲或以上的政客要接受心理能力測試，但被第一夫人吉爾（Jill Biden）批評荒謬。

拜登或將成美國史上最年長的總統，他正努力消除外界對其年齡的擔憂，包括在競選影片中慢跑等。白宮亦曾公布拜登今年頭4個月的訪問行程，次數已超越前總統奧巴馬（Barack Obama）2012年競選同期。

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責任編輯：李俊儀

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