【網絡安全】企業防禦措施有落後趨勢　難分析攻擊成因＋偵測威脅

網絡攻擊拖垮企業運作等事件已是屢見不鮮，惟黑客攻擊模式愈發新穎，企業仍未能掌握偵測安全威脅。

網絡安全廠商Sophos最新報告顯示，大多企業認為營運日常核心網絡安全措施具挑戰性，並難以分析或掌握網絡攻擊的成因。Sophos首席駐場科技暨商務總監John Shier表示，面對持續發生的安全事件，反映企業無法掌握事故全貌，更有可能被不正確的資訊所誤導。

該份《2023 年網絡安全形勢分析：網絡攻擊對系統防禦人員所帶來的業務影響》報告，指出當中有94%企業在去年受到網絡攻擊，而面對攻擊者更先進的技術，企業進行的防禦措施有落後趨勢，故所有公司應預期在2023年將繼續成為攻擊目標。

安全設定缺陷風險 最普遍

報告收集了總共3,000名科技和網絡安全領袖的回覆，分別來自14個國家，企業擁有100至5,000名員工。報告顯示，安全設定缺陷為最普遍的網絡安全風險，有27.4%受訪者將其列入頭三位安全漏洞。其次為零日攻擊（26.8%），以及缺乏內部網絡安全技術和專業知識（24.7%）。

Sophos首席駐場科技暨商務總監John Shier表示，全球僅五分之一的受訪企業界定系統安全漏洞及遙距網絡攻擊為主要安全風險，然而攻擊者則往往主動採取相關手法進行惡意攻擊。惟面對現時的網絡威脅問題，他認為：「企業需要及時偵測和回應。」

▲ Sophos首席駐場科技暨商務總監John Shier表示，全球僅五分之一的受訪企業界定系統安全漏洞及遙距網絡攻擊為主要安全風險。（受訪者提供圖片）

留意到部份企業無法掌握事故全貌，更有可能被不正確的資訊所誤導，他又指出：「為了減少安全漏洞或避免因採用錯誤資訊的情況，企業需要尋求第三方技術人員的協助」，助企業以更全面的角度進行偵測。

基於技術不足，有93%企業認為營運日常核心網絡安全措施具挑戰性，其中包括75%在分析或掌握網絡攻擊的成因遇上困難，亦有71%分別表示無法及時偵測和回應安全事故，令他們容易持續遭受傳統或新型的網絡攻擊，以及對決定安全偵測的先後次序感困難。當中更有74%企業未能掌握偵測安全威脅與可疑行為的技術。

除以上困難，對攻擊長時間的偵測、調查和應對亦讓企業處理網絡安全問題時，更具挑戰性。其中，規模為100至3,000人的企業需要9小時來應對安全警報，3,001至5,000人的企業應對警報的時間更躍升至15小時。而遭處理的安全警報數量亦不高，3,000人或以下企業調查到的安全警報平均只有48%，3,001至5,000人的企業調查的安全警報則平均只有54%。

盼IT團隊積極檢視防禦 非僅偵測攻擊

網絡安全問題為企業帶來不少煩惱，52%企業認為網絡威脅過於先進，無法靠自己處理；有64%人則期望IT團隊能積極檢視系統防禦策略，並非只偵測及處理網絡攻擊。對此，Sophos亦建議企業應就3大方面加強其網絡安全措施（見表） 。

另外受訪者亦提到，最關注的網絡攻擊為數據洩漏（41%），其次為網絡釣魚（40%）以及勒索軟件（35%）。勒索軟件更是去年最普遍網絡罪行。值得關注的是，各項攻擊的廣泛性和深度，以及專業化的網絡犯罪經濟，均提高了企業維持網絡安全的難度，攻擊者進行主動攻擊亦變得常見。

責任編輯：張寶燕、歐朗欣

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