【中國監管】網信辦重點治理惡意散布民企離場論等論調　行動為期3個月

▲ 【中國監管】網信辦重點治理惡意散布民企離場論等論調 行動爲期3個月

中央網信辦發布公告稱，即日起，在全國範圍內啟動為期3個月的「清朗·優化營商網絡環境 保護企業合法權益」專項行動，重點治理惡意散布所謂「民營企業賣國論」、「民營企業離場論」、「國進民退」等論調，渲染醜化、煽動抵觸國有經濟、民營企業。

公告指，要深入清理處置涉企業、企業家虛假不實和侵權信息，打擊惡意炒作行為，依法查處侵害企業、企業家合法權益的網站平台和帳號，為企業聚精會神於事業、心無旁騖謀發展營造良好的網絡輿論氛圍。

專項行動重點治理十類網絡亂象，包括：

1.假冒仿冒他人企業名稱、註冊商標、品牌等開設網站、註冊賬號、上架APP和小程序等。

2.採用「貼標籤」、「帶節奏」、「放大鏡」等方式惡意散佈所謂「民營企業賣國論」、「民營企業離場論」「國進民退」等論調，渲染醜化、煽動抵觸國有經濟、民營企業。

3.洩露企業商業秘密，虛構企業家私生活話題，炒作企業家個人隱私，洩露企業家生物識別、醫療健康、金融賬戶、行踪軌跡、家庭住址、身份證號和電話號碼等個人信息。

4.假借企業、企業家名義從事違法違規活動，違規使用企業家姓名肖像等。

5.採用「標題黨」歪曲新聞原意、斷章取義企業家過往言論和片面解讀企業財務報表等方式，干擾企業正常經營。

6.提供涉企業、企業家虛假不實信息的聯想詞、相關搜索和熱門推薦。

7.打著「網絡兼職」、「招聘寫手」、「市場營銷」、「負面輿論公關」、「有償刪帖」等名義招募網絡黑公關、從事黑灰產。

8.惡意集納企業負面信息、謀取非法利益，以及發布企業和企業家負面報導、評論後，以刪帖、消除影響為名索要財物、要求投放廣告和開展商業合作等。

9.蹭炒涉企熱點事件進行惡意營銷，以及跨平台多賬號密集發帖惡意攻擊企業、企業家。

10.利用自身信息發布便利，以及技術、流量、影響力優勢，編造、傳播虛假信息和誤導性信息，抹黑攻擊競爭對手。

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記者：伍鍵文