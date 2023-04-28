尹錫悅白宮國宴大展歌喉 高唱飲歌《American Pie》（有片）

南韓總統尹錫悅夫婦訪問美國，周三（26日）晚獲美國總統拜登（Joe Biden）夫婦設國宴款待。拜登宴上邀請尹錫悅唱歌，尹錫悅大方獻唱首本名曲《American Pie》。

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拜登妻子吉爾（Jill Biden）安排百老匯男中音Norm Lewis、為迪士尼動畫《阿拉丁》獻聲的菲律賓裔歌后Lea Salonga等多名實力派歌手，演唱包括《孤星淚》（Les Misérables）等著名音樂劇的選段。

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歌手演唱尹錫悅最喜愛的歌曲、美國音樂人當·麥連創作的經典名曲《American Pie》後，拜登和尹錫悅上台，拜登主動邀請尹錫悅親自唱兩句。

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尹錫悅也毫不怯場，拿起咪高峰唱出《American Pie》首節，令拜登與台下眾人都展露驚喜的神情。尹錫悅演唱後，台上台下都響起熱烈掌聲。

拜登其後表示，自己完全不知道尹錫悅唱歌很好，又特別向尹錫悅送上一把有當·麥連親筆簽名的結他。

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責任編輯：鄭錦玲