拜登唔記得自己外訪去過邊 數孫名獨漏一人

美國總統拜登(Joe Biden)剛剛宣布競逐連任,但其年紀卻一直引來外界憂慮。拜登周四(27日)和一群兒童在白宮互動期間,沉思指需要時間回憶上一次出訪的國家。最後被身邊的一個孩子提醒,上次外訪國家是愛爾蘭。

現年80歲的拜登出席白宮的「帶子女返工」(Take Your Child to Work)活動,期間和一眾兒童對話。拜登被問及上次出訪的國家,但他未有即時回答,指自己目前已見過89位國家元首,需要小小時間回憶上一次的外訪,並表示有難度(hard to keep track)。

一名孩子隨即高聲表示,是愛爾蘭。拜登和藹地回應表示,對方回答正確,自己正是前往當地訪問,並詢問對方為何知道。

拜登亦被另一名孩子問及,是否有觀看北美國家冰球史丹尼盃(Stanley Cup)的賽事,及最喜愛的球隊名稱。拜登回應指自己有觀看比賽,最喜歡的是費城飛人隊(Philadelphia Flyers)。惟根據記錄,球隊今年並未參加比賽。

拜登亦在對話期間念出孫子女的名稱,包括現年29歲的Naomi、現年23歲的Finnegan、現年18歲的Natalie、現年17歲的Robert Hunter Biden II,及2歲的Beau Jr。拜登並未提及兒子亨特(Hunter Biden)和前脫衣舞女Lunden Roberts的4歲私生女Navy Joan Roberts,但指所有孫子女都對非常喜歡自己,而自己亦十分關注他們。

責任編輯:李俊儀