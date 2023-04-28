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拜登唔記得自己外訪去過邊 數孫名獨漏一人

環球社會熱點 13:01 2023/04/28

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美國總統拜登（Joe Biden）剛剛宣布競逐連任，但其年紀卻一直引來外界憂慮。拜登周四（27日）和一群兒童在白宮互動期間，沉思指需要時間回憶上一次出訪的國家。最後被身邊的一個孩子提醒，上次外訪國家是愛爾蘭。

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現年80歲的拜登出席白宮的「帶子女返工」（Take Your Child to Work）活動，期間和一眾兒童對話。拜登被問及上次出訪的國家，但他未有即時回答，指自己目前已見過89位國家元首，需要小小時間回憶上一次的外訪，並表示有難度（hard to keep track）。

一名孩子隨即高聲表示，是愛爾蘭。拜登和藹地回應表示，對方回答正確，自己正是前往當地訪問，並詢問對方為何知道。

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拜登亦被另一名孩子問及，是否有觀看北美國家冰球史丹尼盃（Stanley Cup）的賽事，及最喜愛的球隊名稱。拜登回應指自己有觀看比賽，最喜歡的是費城飛人隊（Philadelphia Flyers）。惟根據記錄，球隊今年並未參加比賽。

拜登亦在對話期間念出孫子女的名稱，包括現年29歲的Naomi、現年23歲的Finnegan、現年18歲的Natalie、現年17歲的Robert Hunter Biden II，及2歲的Beau Jr。拜登並未提及兒子亨特（Hunter Biden）和前脫衣舞女Lunden Roberts的4歲私生女Navy Joan Roberts，但指所有孫子女都對非常喜歡自己，而自己亦十分關注他們。

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責任編輯：李俊儀

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