▲ 【業績│保險】保誠首季年度保費等值銷售額增35%至15.59億美元 香港新業務利潤增加106%

保誠 （02378） 首季年度保費等值銷售額增加35%至15.59億美元，按實際匯率則升29%，主要受到內地跨境流量增加、香港本地需求上升，同時集團旗下多個其他業務單位錄得增長的推動，以固定匯率計，新業務利潤增加30%至7.43億美元；倘不計及經濟影響，則新業務利潤則升43%。

集團執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）指，亞洲13個壽險市場當中，10個以及非洲均錄得新業務利潤雙位數增長，相信集團業務（尤其是香港業務）的增長動能延續至第二季度，而集團將在資產配置和信貸風險方面維持審慎方針。

香港首季年度保費等值銷售額增299%

期內保誠透過銀行保險渠道實現的年度保費等值銷售額減少4%，新業務利潤率大致處於48%水平。

保誠香港業務的本地客戶及內地旅客的年度保費等值銷售額均強勁增長，而內地旅客的銷售額在香港恢復通關後回升，香港新業務利潤增加106%至2.93億美元，而年度保費等值銷售額為4.55億美元，增幅達299%。香港業務於第一季的新業務利潤率64%，反映儲蓄產品在銷售額組合中所佔比例較上一期間為高，有關影響被第一季度末利率較去年底下降所產生的影響部分抵銷。

東南亞業務佔第一季度新業務利潤總額32%

東南亞業務方面，印尼及增長市場分部的新業務利潤受年度保費等值銷售額增加推動而提高，而新加坡及馬來西亞的年度保費等值銷售額和新業務利潤則有所緩和，反映產品及渠道組合變動；東南亞業務佔第一季度所賺取新業務利潤總額的32%。

印尼業務延續去年第四季度的表現，代理及銀行保險業績均有所增長；增長市場分部表現理想，在泰國及菲律賓尤為出色。ICICI Prudential Life 於第一季度繼續取得增長，年度保費等值銷售額和新業務利潤均錄得雙位數的全面增長，並宣佈其已達成於2023年新業務利潤較2019年翻番的目標。

瀚亞的管理基金規模由去年底的2,214億美元，增至第一季度末的2,286億美元，主要來自內部壽險業務及零售第三方的正流入及來自市場及其他變動的淨正貢獻。

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編輯：陳韻妍