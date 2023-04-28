特朗普批拜登等於混亂 若重返白宮誓查檢察官

美國前總統特朗普（Donald Trump）日前在競選活動中，批評現任總統拜登（Joe Biden）象徵「無政府狀態」。他更揚言，如果重返白宮將會調查起訴自己的檢察官。

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特朗普周四（27日）出席新罕布什爾州的競選活動時，指美國經濟今年首季增長速度大幅下降，直言美國正在走向「失敗」，矛頭對準拜登政府。

特朗普表示，明年總統選舉上，選民的選擇決定美國強大或衰弱﹑成功或失敗﹑安全或混亂﹑和平或衝突及繁榮或災難，意指拜登代表負面後果。

特朗普更特意模仿拜登之前在台上不知所措的樣子，嘲諷對方年紀老邁﹑活力不足及遲緩。同場他亦再次聲稱，2020年敗選全因民主黨操縱的系統性選舉舞弊。

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另外，特朗普控訴一眾檢察官起訴保守派人士，表明如果最終重返白宮，首日便會下令司法部，調查全美每一個「激進」地區檢察官，批評他們非法及帶種族歧視執法。

特朗普現時面臨最少4項刑事調查，當中包括聯邦調查他在2021年國會山莊暴動的角色﹑以及最近被紐約正式起訴的案件。特朗普否認全部控罪，形容自己是受害者。

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責任編輯：吳漢培