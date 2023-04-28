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【券商點睇】行業競爭加劇業績受壓 中國飛鶴利潤率跌 盈測遭下調

股樓投資 12:37 2023/04/28

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安信國際證券表示，中國飛鶴（06186）去年少賺28%，主要因行業競爭加劇，使得業績受壓，但公司市佔率為21.5%，較上年底有所上升。基於行業競爭環境，該行下調公司2023至2025年淨利潤至49.8億元（人民幣，下同）、51.2億元及55.3億元，目標價8.4港元，維持「買入」評級。

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該行指出，飛鶴去年毛利率65.5%，按年下降4.8個百分點，主要在於產品結構的變化，成本更高而毛利率較低的「星飛帆卓睿」佔比提升，以及成人粉的佔比提升，拉低了整體毛利率。成本方面，銷售費用率、管理費用率分別上升1.2和1.9個百分點。以上因素導致公司淨利率為23.2%，按年下降7個百分點。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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但公司現金流強勁，去年經營性現金流入為62.8億元，按年下降7.9%，下滑幅度小於淨利潤。由於奶粉業務為現金奶牛，對於充沛的現金儲備，公司表示未來分紅將保持兩位數增長，同時會考慮有利於長遠發展的項目進行投資。該行考慮當前的股價，預期未來股息率能達到5至6厘，具備投資價值。

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責任編輯：林衛

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目標價 買入 中國飛鶴（06186） 港股 中國

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