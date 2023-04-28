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【行業點睇】 首季內險業績顯著反彈 人保新華純利增速超過100%

股樓投資 12:35 2023/04/28

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受業績改善的消息刺激，內險股連日造好。從盈利增長的情況來看，中國人保（01339）、新華保險（01336）純利按年增幅超過100%，中國人壽（02628）、中國平安（02318）、中國太保（02601）亦實現較為強勁的增長。其中，人保首季收入按年增長8%；純利增加230%，最為搶鏡。

【同場加映】溫股知新：負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

據內地報道，內險的資產端改善、投資收益回暖，是內險股業績提升的重要因素之一。平保表示，截至第一季末，公司保險資金投資組合規模超4.49萬億元（人民幣，下同），較年初增長3.1%，年化淨投資收益率為3.1%，年化總投資收益率為3.3%。新華保險亦稱，公司業績增長主要因總投資收益較上年同期增加。數據顯示，公司首季年化總投資收益率達5.2%。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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同時，壽險業務的復甦，也為內險業績回暖貢獻了力量，如國壽首季保費收入3,272.21億元，按年增長3.9%，新單保費為1,176.69億元，增長16.6%，新業務價值增速由負轉正，增長7.7%。另平保的壽險及健康險新業務價值按年增長8.8%，代理人渠道轉正，銀保渠道亦大幅增長。

【同場加映】青姐話：港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

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責任編輯：林衛

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新業務價值 中國人民保險集團（01339） 港股 中國平安（02318） 新華保險（01336） 中國人壽（02628） 中國太保（02601） 中國

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