【券商點睇】內房變革催化代建需求 綠城管理享先行者優勢

綠城管理（09979）作為「中國代建第一股」，早於2005年涉足代建領域，有別於多數同業輕重資產混業經營，在綠城體系屬地資源加持下已培養出獨立服務輸出能力。平安證券表示，去年公司的市佔率不降反升，達25.5%。此外，公司調整客戶結構，擴大國資客戶佔比，降低地產端波動風險；去年政府與國企委托新拓項目建築面積、預估代建費合計佔比分別較2020年提升32.1及37.6個百分點。

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該行指出，地產行業變革催化代建需求，代建行業規模較小，但發展迅速且具備增長潛力。不同於傳統開發模式，代建具備輕資產、高盈利、弱周期性等特點。對於產品力較弱的中小房企和城投為代建潛在拓展對象，有助於提高其產品力及特定項目融資銷售表現。另地方政府代建制推行下的城市更新及保障性住房等也為公司帶來新市場；此外地產商出清的不良項目，亦豐富了公司的資本代建模式。

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作為國內代建龍頭，綠城管理輸出專業開發管理服務，以實現品牌及產品溢價。在當前政府代建制、城投類、金融代建業務需求興起下大有可為，同時前瞻性調整客戶機構，倚靠多元化業務保持領先優勢。當前股價對應2023至2025年預測市盈率分別為13.9倍、11.5倍和9.7倍，首次覆蓋給予「推薦」評級。

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責任編輯：林衛