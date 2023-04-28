▲ 【在家工作WFH】摩通要求員工回到辦公室工作引來激烈反對 董事總經理每周返5天、其他返周3天

隨疫情遠去，華爾街大行陸續要求員工回辦公室。摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）本月向員工發出明確訊息，要求他們回到辦公室工作，卻遭到員工的激烈反對。

摩通在一個內部論壇上，發布「團結一起的重要性」指令後，員工卻對有關訊息充耳不聞。包括經理級在內的員工抱怨，在「Zoom文化」下，即使在辦公室工作，也只能參加虛擬會議，並指長途到辦公室上班，對照顧家庭的責任構成挑戰。

華爾街大行對回辧公室工作採取不同態度

摩通於4月12日發布一份700字的備忘錄，要求董事總經理每周5天回辦公室工作，並警告其他正在採取混合工作模式的員工，需要每周3天回辦公室，若員工達不到有關要求，將會採取行動。

摩通自2021年中起，便要求員工輪流回辦公室工作，為華爾街大街的首家。不過，華爾街大行對回辧公室工作採取不同態度，摩通、高盛（美：GS）及摩根士丹利（美：MS）傾向支持辦公室工作，花旗（美：C）、瑞銀及紐約梅隆銀行則容許更多彈性，以吸引及留住人才。

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編輯：陳韻妍