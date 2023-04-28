【網絡安全】Google公開數據　揭2022年截143萬個Apps上架

▲ Google表示在2022年成功堵截143萬個違反政策的Apps和17.3萬個惡意帳戶。

近年愈來愈多不法分子，會將內藏木馬間諜應用程式假冒成銀行、媒體播放軟件、相機、交友等應用程式（Apps），來偷取用戶手機內資料。作為把關人的Google，更有責任阻止這些惡意軟件上架，保障用戶安全。近日Google就公布數據，表示在2022年成功堵截143萬個違反政策的Apps和17.3萬個惡意帳戶。

【網絡釣魚】Walmart最受攻擊者歡迎高佔16% 物流、科技及金融成三大目標

【網絡安全】Google推網絡安全AI模型 助多種新軟件防禦網絡攻擊

Google表示，該企在2022年積極投資機器學習系統和App審核流程，升級安全功能和政策，成功阻止143萬個違反政策的Apps在Google Play商店上發布。另外，Google更持續打擊惡意開發者和詐騙團體，禁止共17.3萬個惡意帳戶，防止了超過20億美元（約157億港元）的欺詐和濫用交易。

Google提到，現時新的開發者需要透過電話、電子郵件和其他身份驗證方式加入Play生態系統，相信能進一步減少了惡意帳戶。該企也持續與軟件開發工具（SDK）供應商合作，限制敏感數據的存取和共享，提高私隱安全。同時，通過加強的Android平台保護措施和政策，Google在過去三年阻止了50萬個不必要地存取敏感權限的Apps。

除此之外，Google在2022年應用程式安全性提升計劃，幫助開發者修復了約50萬個安全問題，當中涉及約30萬個應用程式，總安裝量約2,500億次。

【Google AI】Google Bard追趕ChatGPT步伐 加入生成程式及除錯能力

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：