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【業績｜教育股】中教控股上半財年多賺15%、中期息16.38分人幣　管理層：一直有併購預期、暫未有具體時間表

股市 12:56 2023/04/28

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【業績｜教育股】中教控股上半財年多賺15%、中期息16.38分人幣　管理層：未能交代具體併購時間表

中教控股 （00839） 公布，截至2月28日止，中期列賬純利按年增15%至10.45億元（人民幣．下同），相當於每股盈利40.06分。經調整淨利潤11億元，增加16.7%。派中期股息每股16.38分。

期内，收入按年增加18%至27.75億元，當中，高等職業教育分部收入按年漲20.6%至23.5億元，佔總收入84.7%，主要由於在校學生人數及生均收入帶動，料未來收入佔比繼續提升。此外，中教指，旗下學校畢業生的平均就業率為95%。

談及併購計劃，投資者關係總監郭盈瑩表示，公司過去1年專注新校區建設和老校區擴容，但強調一直有併購預期，至於今年1月籌約16億港元的配股淨額，部分用作併購目的，目前併購團隊正推進項目，惟目前未能交代具體時間表。

内地人口去年錄負增長，郭盈瑩表示，旗下學校一般收生對象是18歲適齡學生，人口負增長現象料僅在10多年後反映，但估計内地未來的高等入學率，將由現時的5成多提升至7成，加上公司聚焦人口淨流入省份市場，如廣東、山東省等，料可抵消相關影響。她又指，在主營業務之外，公司也提供提供、後勤等增值服務，以增加收入渠道。

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【教育股】「思考樂甄選」首播秀創414萬元人民幣GMV　冀未來三年至少創15億元人幣GMV

記者：伍鍵文

港股 業績公布 學校 教育股 中教控股（00839） 人口
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