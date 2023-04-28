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【空運業反彈】DHL空運貿易指數全面反彈　重回第5波疫情前水平

商業 12:01 2023/04/28

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DHL公布最新香港領先指數的2023年第2季度報告，顯示隨著香港取消所有社交距離措施，所有指數均反彈重回第5波疫情前的水平，當中整體空運指數更升至最近5季以來的最高點。

【空運指數】DHL香港空運貿易指數微升0.6點　2023年首季升至35.3點

報告顯示，入口指數及出口／轉口指數均錄得上升，38%空運入口商預期會為業務帶來正面影響，但亦有51%的空運用家預期中美貿易關係的發展會為其業務帶來負面影響。超過三分之一的空運用家預期，本季會較上季錄得較高銷售量，當中60%預期該增長可持續至2023年下半年。

此外，37%空運用家預期港府設立的「香港國際機場物流園」能提升他們現有的物流模式，尤其是主要市場為美洲及亞太區的空運用家。空運用家預期此項目能帶來的主要效益包括：「能減省物流時間」、「能減低公司物流成本」及「便利通關及退税程序」。

預期機場物流園能提升現有物流模式

美洲指數亦於本季止跌回升，大幅反彈18點，上升至49點，再度於所有市場中指數居於首位，但美洲卻是唯一一個市場指數仍低於第5波疫情前水平的市場。所有空運商品指數全線上升。當中食物及飲料繼續於所有空運商品中指數最高，並繼續攀升至近期最高的60點。

DTI調查每季就市場業務需求和發展趨勢訪問不少於600間以香港為業務中心、並有參與跨境入口或出口空運貿易的公司。指數以50為中立水準線，指數距離 50 愈遠，表示對前景的展望愈為強烈。

【財政預算案】政府將推動「機場城市」發展策略 計劃於機場島打造航空商業園

責任編輯：李智賢

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