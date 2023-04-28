【Dropbox炒人】雲端儲存服務需求放緩　Dropbox宣布裁員500人轉拓AI技術

以雲端儲存服務起家的Dropbox，近年因雲端業務增長放緩，正積極尋求轉型的機會。近日Dropbox行政總裁Drew Houston就宣布，為應對雲端服務需求放緩，將裁員16%節省營運成本。但與此同時，Dropbox也將會投放更多資源拓展AI技術，計畫聘請相關專才。

【英國職場】57%英國失業員工不欲重返全職 三分一人在全職工作外保持副業

【職場調查】港通關增企業招聘意欲 45%港企擬未來三月添人手

據TechCrunch報道提到，Houston表示，由於宏觀經濟放緩，為客戶造成壓力，雲端服務市場也正面對嚴峻挑戰，使其部分盈利投資不再可持續。因此，為確保公司可長遠持續營運，決定裁員約500人。

Houston又指，鑑於AI時代到來，所以該企也將會投放更多資源拓展相關領域，部分員工也已進行了團隊轉移，以專注於發展AI項目，但目前仍需要更多AI和早期產品開發方面的人才。

【蘋果裁員】蘋果小規模裁員 稱為精簡業務非節流

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：