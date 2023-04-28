【日本通脹】東京核心CPI升3.5%高於預期　撇除新鮮食品和燃料成本的CPI指數創40年最高

▲ 【日本通脹】東京CPI升3.5%高於預期 撇除新鮮食品和燃料成本的通脹指數創40年最高

日本東京地區4月撇除新鮮食品但計及燃料成本的核心消費者物價指數（CPI）按年上升3.5%，高於市場預期及3月份的3.2%。至於4月份剔除新鮮食品和燃料成本的核心-核心CPI（core-core CPI）則按年上升3.8%，為40年來最高水平，較3月份的升3.4%明顯加快。

日本3月份工業生產按月增長0.8%

日本央行一向以核心-核心CPI來評估通脹趨勢，上月增速為1982年4月以來最快，當時升4.2%。

另外，日本3月份工業生產按月增長0.8%，高於預期的0.5%。日本經濟產業省調查的製造商預計，4月份工業生產增長4.1%，5月份將跌2%。

日本3月份零售銷售按年增長7.2%，高於市場預期的升5.8%。

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編輯：陳韻妍