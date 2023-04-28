【AI爭議】歐盟擬推新法規監管生成式AI　將成世界首例

▲ 歐盟近日提出一項協議要求，使用生成式AI工具的公司需公開所有用以發展其系統的版權作品。協議可能成為全球首條全面規管AI技術的法例。

生成式人工智能（Generative AI）軟件愈趨盛行，尤其Open AI旗下的ChatGPT在幾周內活躍用户達1億人。惟此類軟件經常提供錯誤資料或使用版權作品生成結果。為規管生成式AI技術，歐盟近日提出一項協議要求，使用生成式AI工具的公司需公開所有用以發展其系統的版權作品。協議可能成為全球首條全面規管AI技術的法例。

歐盟委員會2年前開始起草《人工智能法案》（AI Act），期望在ChatGPT引起生成式AI熱潮後，規管此新興技術。而歐洲議會同意將草案推向下一階段，準備進行三方對話，並由立法者和成員國決定有關法案的最終細節。

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除使用生成式AI工具，如ChatGPT或Midjourney等軟件的公司要公開所用的版權資料外，法案亦把AI工具劃分等級，分別為：「最少到有限」，以及「高和不能接受」幾個等級。生物識別監控、傳播不實資訊和歧視性語言均為定義等級的基礎範疇。

《路透社》引述知情人士稱，公開所用版權作品為後加規定，某部分委員會成員更希望完全禁止以版權內容訓練AI模型，但提議被加強透明度取代。歐洲議會議員Svenja Hahn表示，議會找到了合適方案，以適度監管生成式AI技術，保障公民權益，促進創新科技和經濟發展。

責任編輯：歐朗欣

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