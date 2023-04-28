  • 26°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 12:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前員工控Salt Bae扣小費兼歧視 培養「超級男性工作文化」

環球社會熱點 11:58 2023/04/28

分享：

分享：

原名為Nusret Gökçe的土耳其廚師Salt Bae在全球擁有22間餐廳，身家逾7,000萬美元（約5.46億港元）。但Salt Bae近日被揭發最少被7次起訴，9名前僱員指控他扣留小費、歧視、違反勞工法等。

外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬 【下一頁】

曾在倫敦Salt Bae餐廳任職調酒師的員工形容，餐廳從外面看金碧輝煌（gold from the outside），但內部卻「十分糟糕」，亦有另一名調酒師形容，內部工作環境猶如飢餓遊戲，永遠不知道會否會被隨時解僱。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

而曾在希臘Mykonos餐廳任職的調酒師亦形容，Salt Bae宛如獨裁者。有前餐廳經理接受採訪指，Salt Bae的世界只得Instagram和名聲，感覺他對個人崇拜有情意結。相關訴訟亦透露Salt Bae的管理風格， 有2021年8月在紐約餐廳任職廚師指，他經常咒罵員工。

亦有4名前員工指，曾被克扣小費，並在投訴時遭解僱。而Salt Bae於2019年10月以賠償23萬美元（約179.4萬港元）平息紛爭。惟同年亦有前紐約餐廳的待應在集體訴訟中指，Salt Bae會扣起3%後才將小費分給員工，案件於翌年7月以30萬美元（約234萬港元）和解。Salt Bae律師形容，索賠毫無根據。

碧咸大仔教整三文治再出事 網民狠批非傳統美式做法 【下一頁】

此外，亦有前僱員指餐廳內部有性別和種族歧視，更因此助長「超級男性文化」。有美國佛州邁阿密（Miami）餐廳前預定經理指，部分女員工被迫穿上看似去酒吧的服飾，感覺並未受到真正的尊重。

曾在紐約餐廳任職調酒師的Elizabeth Cruz亦在2021年11月起訴指，經理在首日上班就要求她換上短裙、高跟鞋及暴露的上衣。她遭到男同事騷擾後要求換上標準制服，但遭拒絕，數日後更遭解僱。相關訴訟仍在繼續。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
今日
外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
碧咸大仔教整三文治再出事 網民狠批非傳統美式做法
今日
碧咸大仔教整三文治再出事 網民狠批非傳統美式做法
英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士
2023/04/27
英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士
外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
2023/04/27
外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
Amber Heard回歸大銀幕 《水行俠》續集再做梅拉公主
2023/04/27
Amber Heard回歸大銀幕 《水行俠》續集再做梅拉公主

你可能感興趣

外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
今日 09:05
外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
碧咸大仔教整三文治再出事 網民狠批非傳統美式做法
今日 08:05
碧咸大仔教整三文治再出事 網民狠批非傳統美式做法
英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士
18:08 2023/04/27
英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士
職場文化 網絡熱話 罪案 希臘 土耳其 倫敦 美國 餐廳

上一篇文章

特朗普批拜登等於混亂 若重返白宮誓查檢察官

下一篇文章

【俄烏戰爭】俄方重申核武立場 假澤連斯基與鮑威爾對話（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓
拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓
Netflix打擊共享帳戶 西班牙用戶數字急跌百萬
Netflix打擊共享帳戶 西班牙用戶數字急跌百萬
外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
【俄烏戰爭】俄方重申核武立場 假澤連斯基與鮑威爾對話（持續更新）
【俄烏戰爭】俄方重申核武立場 假澤連斯基與鮑威爾對話（持續更新）
【俄烏戰爭】澤連斯基強調 不能犧牲烏領土實現和平
【俄烏戰爭】澤連斯基強調 不能犧牲烏領土實現和平
英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士
英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款