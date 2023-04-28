前員工控Salt Bae扣小費兼歧視 培養「超級男性工作文化」

原名為Nusret Gökçe的土耳其廚師Salt Bae在全球擁有22間餐廳，身家逾7,000萬美元（約5.46億港元）。但Salt Bae近日被揭發最少被7次起訴，9名前僱員指控他扣留小費、歧視、違反勞工法等。

外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬 【下一頁】

曾在倫敦Salt Bae餐廳任職調酒師的員工形容，餐廳從外面看金碧輝煌（gold from the outside），但內部卻「十分糟糕」，亦有另一名調酒師形容，內部工作環境猶如飢餓遊戲，永遠不知道會否會被隨時解僱。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

而曾在希臘Mykonos餐廳任職的調酒師亦形容，Salt Bae宛如獨裁者。有前餐廳經理接受採訪指，Salt Bae的世界只得Instagram和名聲，感覺他對個人崇拜有情意結。相關訴訟亦透露Salt Bae的管理風格， 有2021年8月在紐約餐廳任職廚師指，他經常咒罵員工。

亦有4名前員工指，曾被克扣小費，並在投訴時遭解僱。而Salt Bae於2019年10月以賠償23萬美元（約179.4萬港元）平息紛爭。惟同年亦有前紐約餐廳的待應在集體訴訟中指，Salt Bae會扣起3%後才將小費分給員工，案件於翌年7月以30萬美元（約234萬港元）和解。Salt Bae律師形容，索賠毫無根據。

碧咸大仔教整三文治再出事 網民狠批非傳統美式做法 【下一頁】

此外，亦有前僱員指餐廳內部有性別和種族歧視，更因此助長「超級男性文化」。有美國佛州邁阿密（Miami）餐廳前預定經理指，部分女員工被迫穿上看似去酒吧的服飾，感覺並未受到真正的尊重。

曾在紐約餐廳任職調酒師的Elizabeth Cruz亦在2021年11月起訴指，經理在首日上班就要求她換上短裙、高跟鞋及暴露的上衣。她遭到男同事騷擾後要求換上標準制服，但遭拒絕，數日後更遭解僱。相關訴訟仍在繼續。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀