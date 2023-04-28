倫敦平均月租首度升穿2500英鎊 大幅抛離英國各地

英國房地產網站Rightmove今年首季數據顯示，首都倫敦的平均月租首次升穿2,500英鎊（約2.45萬港元），大幅抛離英國其餘地區。

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倫敦的平均月租雖創新高，但按季升幅為0.9%，是過去兩年錄得最小的升幅。

自2019年以來，倫敦以外英國各地的平均月租連升13季，但過去三季的增幅放緩。

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Rightmove指，市場租盤供應受限的情況今年已有改善，供應總數較去年首季增加6%。

不過該網站的分析數據顯示，英國樓市租盤數量仍較2019年低46%。

由於供不應求，今年首季每個租盤的查詢量較2019年同期增加173%，但較去年同期下降2%。今年首季的租盤需求較去年同期增加4%，但較2019年同期增長48%。

Rightmove數據部門主管班尼斯特（Tim Bannister）指，租賃市場競爭激烈，預計出租新單位供應不足的情況仍會持續一段時間。

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責任編輯：鄭錦玲