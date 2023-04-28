【中小企挑戰】廚師發辦餐廳歷淘汰戰　減價求存非辦法？

▲ Zenzo聯合創辦人林欣彤（Gloria）說，做貴價Omakase套餐的利潤會高1成。（黃建輝攝）

疫情3年港人不能去日本旅行，本地的日式餐廳即如雨後春筍般湧現，但隨著年初通關，廚師發辦（Omakase）餐廳正經歷一場腥風血雨的淘汰戰，過去數月已有幾十間廚師發辦餐廳結業，成功留下來的，亦需面對招聘人手及減價戰等問題。

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市民愛Omakase不計較價錢

從事餐飲業的Fabrice Lau約每月吃1次廚師發辦，價錢約在2千元左右，「我不太著重價錢，只要覺得餐廳環境可以，由400元到2,000元都會試」，不過他直言Quota有限，會精挑細選來吃，「一分錢一分貨，廉價套餐雖都有魚生和海鮮，但卻沒有矜貴食材如靚海膽等」，他將於5月初去日本旅行，但不會因此而減少吃日式餐廳。

醫療界別的Gavin Kwok（下圖）是廚師發辦的忠實粉絲，「冬天的廚師發辦比較豐富，有些冬天限定款式更令人瘋狂，例如白子、寒鰤、香箱蟹等等，試過幾次1星期吃3次」，他本身都很喜歡吃壽司，自4年前更有經濟能力，就迷上吃Omakase，由入門級的3、4百元開始，到現時吃到數千元都有。

Gavin平均1個月吃1次貴、3次平的Omakase，由現在排到明年3月，約有十多個Omakase訂枱，「現在訂枱比以前容易得多，就算被喻為『神店』那些都不難」，他表示不會因消費券而多了光顧廚師發辦，反而會用信用卡結帳，現金回贈更划算。

甫開業行家紛推買一送一

Zenzo餐飲集團現時共有4間餐廳，全部於疫情期間開業，心口掛了個「勇」字，聯合創辦人林欣彤（Gloria）說：「主要原因是我們不知道疫情會拖那麼久，開首間日式餐廳的前一日，政府就宣布餐廳須6點關門，令我們大失預算。」

「勇字事件」還不止一次，去年Gloria決定開廚師發辦（Omakase）餐廳「山Yama」，當時正值封城，香港人不能「返鄉下」，日式廚師發辦餐廳如雨後春筍般湧現，為了搶客，不少餐廳都推出買一送一，幾百元就吃到一個套餐，「當時拿了Luxembourg Art Prize 2022藝術大獎及瑞士LRN Worldwide Competition甜品賽冠軍，我想將藝術和美食結合，故而開店，但現在回想起來，那不是最好的時間。」Gloria稱。

▲ 去年Gloria決定開廚師發辦餐廳「山Yama」。（黃建輝攝）

推高質食材主題套餐

剛開始山Yama的套餐定價由688元至1,388元，屬中至高消費，開業首2個月成績不錯，營業額過百萬，第3個月卻大跌至50多萬，要蝕錢，她意識到鬥平不夠人來，「很多餐廳都將貨就價，但其實香港人不是追求量（Quantity），而是質（Quality）」。

於是他們改變策略，推出高質的1,488至1,988元、並以食材為主題的廚師發辦套餐，如和牛、蟹、魚、海鮮等等，並以此作為關鍵詞，於網上平台落廣告，雖然廣告費貴了1倍至3至4萬元，但生意額卻隨即提升了4成。Gloria表示，做貴價套餐的利潤會高1成，「而在買一送一的惡性循環下，不少Omakase已經打死自己，過去數月已有幾十間廚師發辦餐廳結業。」

▲ 山Yama以食材為主題，如和牛、蟹等，吸引了不愛魚生的顧客來光顧。（黃建輝攝）

此外，他們亦簡化午市餐單，「吃Omakase最少要1至2小時，打工仔未必負擔得起」，故此他們將將9至12貫壽司或刺身一次過上枱，客人可以自己調節時間進食，同時又會每3個月更改餐單，既可帶給客人新鮮感，亦可減低同行抄襲的機會。

醫護優惠吸優質客

做餐廳，請人也是一大挑戰，「很多人離開了餐飲行業，有樓面同事去了檢測中心，月薪4萬多元，酒店又高薪請人，很難爭」，還有一些跨境上班的同事，內地簽證未來得及辦妥，要等1、2個月後才能上班，所以現時Gloria除加薪1成之外，也希望能「動之以情」，盡量滿足員工的要求，例如是午飯補貼、加訂厚外套等等，讓員工感受關心。

宣傳方面，餐廳在今年1月推出了醫護優惠，只要出示員工證，就可享有9折優惠，同時獲贈自家製朱古力禮盒，「那是焦糖海鹽杏仁朱古力，配上感謝卡，感謝他們把市民由焦慮（焦糖）、嚴峻（海鹽）轉化成幸福的人（杏仁）」，結果有位醫生看後哭了，此舉除可提升企業形象，還吸引了優質顧客群。

Gloria稱，他們今年將會多開3間日式及法式餐廳，「現時每個月生意額都有5至7%上升」，她期望在5．1及國慶假期可以吸引更多遊客，振興本地旅遊經濟，至今年年尾生意額可望提升3至4成。

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本報記者：歐陽佩

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