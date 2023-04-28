  • 24°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 11:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

假澤連斯基聯絡鮑威爾對話 美方堅稱無洩密

環球社會熱點 10:37 2023/04/28

分享：

分享：

近日網路流出一段美國聯邦儲備局局長鮑威爾（Jerome Powell）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）視像對話的影片，但後者原來非本人。美國政府表明，對話內容未有包括機密資料。

NBC環球CEO涉性騷擾女主播離職 俄媒曾轟女事主色誘普京 【下一頁】

據悉，鮑威爾與「澤連斯基」一月時曾經視像對話，前者談及全球政治及經濟問題。鮑威爾表示支持烏克蘭人民，但自己能幫忙的手段有限。他亦稱經濟衰退可能在不久未來出現，透露儲局有意在今年加息。

彭博社報稱，鮑威爾被惡作劇的影片在俄國官方電視台播出。但美媒指出，對話內容多為鮑威爾曾公開表明的資訊。

迪士尼告佛州州長德桑蒂斯 不滿開發協議無效 【下一頁】

儲局發言人表示，鮑威爾知悉曾在1月與假澤連斯基對話，指片段有修改痕跡，難以確定影片真偽。發言人指對話十分友善，鮑威爾只強調在困難時期支持烏克蘭人民，並無談發任何敏感或機密內容。

儲局表示，已把事件轉界執法部門。紐約時報指出，惡作劇由俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的支持者策略，過去受害者包括德國前總統默克爾（Angela Merkel）及歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓
2023/04/27
拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓
美國眾院通過調高債務上限 料難通過參院
2023/04/27
美國眾院通過調高債務上限 料難通過參院
霍士新聞王牌主播離巢 傳曾講管理層壞話（第二版）
2023/04/25
霍士新聞王牌主播離巢 傳曾講管理層壞話（第二版）
【俄烏戰爭】洩密文件爆烏軍圖襲莫斯科 遭美國阻止
2023/04/25
【俄烏戰爭】洩密文件爆烏軍圖襲莫斯科 遭美國阻止
【俄烏戰爭】俄徵「真男人」入伍 收入為俄平均月薪四倍起跳
2023/04/24
【俄烏戰爭】俄徵「真男人」入伍 收入為俄平均月薪四倍起跳

你可能感興趣

拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓
13:31 2023/04/27
拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓
美國眾院通過調高債務上限 料難通過參院
11:07 2023/04/27
美國眾院通過調高債務上限 料難通過參院
霍士新聞王牌主播離巢 傳曾講管理層壞話（第二版）
15:01 2023/04/25
霍士新聞王牌主播離巢 傳曾講管理層壞話（第二版）
地緣政治 經濟 經濟衰退 美國聯儲局 鮑威爾 烏克蘭 俄羅斯 美國 普京

上一篇文章

倫敦平均月租首度升穿2500英鎊 大幅抛離英國各地

下一篇文章

外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓
拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓
【俄烏戰爭】俄方重申核武立場 假澤連斯基與鮑威爾對話（持續更新）
【俄烏戰爭】俄方重申核武立場 假澤連斯基與鮑威爾對話（持續更新）
Amber Heard回歸大銀幕 《水行俠》續集再做梅拉公主
Amber Heard回歸大銀幕 《水行俠》續集再做梅拉公主
【英國置業】住宅10大「升值位」多2類設施樓價高1成半
【英國置業】住宅10大「升值位」多2類設施樓價高1成半
外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
意旅遊宣傳影片現他國畫面 旅遊部遭嘲浪費錢
意旅遊宣傳影片現他國畫面 旅遊部遭嘲浪費錢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款