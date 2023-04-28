假澤連斯基聯絡鮑威爾對話 美方堅稱無洩密

近日網路流出一段美國聯邦儲備局局長鮑威爾（Jerome Powell）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）視像對話的影片，但後者原來非本人。美國政府表明，對話內容未有包括機密資料。

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據悉，鮑威爾與「澤連斯基」一月時曾經視像對話，前者談及全球政治及經濟問題。鮑威爾表示支持烏克蘭人民，但自己能幫忙的手段有限。他亦稱經濟衰退可能在不久未來出現，透露儲局有意在今年加息。

彭博社報稱，鮑威爾被惡作劇的影片在俄國官方電視台播出。但美媒指出，對話內容多為鮑威爾曾公開表明的資訊。

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儲局發言人表示，鮑威爾知悉曾在1月與假澤連斯基對話，指片段有修改痕跡，難以確定影片真偽。發言人指對話十分友善，鮑威爾只強調在困難時期支持烏克蘭人民，並無談發任何敏感或機密內容。

儲局表示，已把事件轉界執法部門。紐約時報指出，惡作劇由俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的支持者策略，過去受害者包括德國前總統默克爾（Angela Merkel）及歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）。

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責任編輯：吳漢培