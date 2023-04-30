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【ESG設計】木質結構辦公室　助提升員工專注力

10:00 2023/04/30

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學術期刊《Journal of Wood Science》的研究顯示，室內木質結構建築和自然環境，能對身心健康產生正面影響。（Powerhouse）

荷蘭建築公司Powerhouse「水上漂浮辦公室」主要以木材建成，除了減低重量方便於河道上興建外，更重要是有助紓緩建築物內上班族的工作壓力。有研究顯示，室內木質結構建築和自然環境，能對身心健康產生正面影響。

【ESG策略】辦公室漂在水中央　設計提升生產力

事實上，人的壓力及情緒變化，以及體內的自主神經活動是息息相關，當中的「交感神經」和「副交感神經」是兩種互相平衡的自主神經系統，能協調器官運作。前者帶動心跳加速、血壓上升和呼吸變快等，讓人進入一種應對外來壓力、焦慮或緊張的狀態；後者則令心跳變慢、血壓下降、呼吸趨緩，帶來抑制、緩和及放鬆的安定身心作用。

學術期刊《Journal of Wood Science》進行一項研究，評估當人身處「木質」和「非木質」材料環境時的生理及心理變化。

【ESG】領展可持續未來館23日開幕　免費入場

結果發現，在非木質材料環境下，人們的自主神經活動變化並不明顯，表示對人的身心影響作用不大。

在木質材料環境下，實驗參與者的交感神經活動顯著下降約7.8%，副交感神經活動大幅增加約56.1%，反映木質環境能有效改善精神狀態，達至放鬆身心及減輕工作壓力效果，有助促進員工健康和幸福感，進一步提高專注力。

此外，木材的優勢還有易於場外預製、方便現場組裝，且在現場進行細微調整時，易於現場變更。加上木材較輕，能讓浮動基座上的建築物有更大的彈性設計空間。更重要是，組裝時毋須使用黏合劑，整幢建築都可進行拆解，以便將來可以再次使用。

記者：陳卓賢

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