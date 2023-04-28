▲ 【阿里巴巴9988】淘寶造物節周六開幕、於10座內地城市登場 首次免門票向公眾開放

阿里巴巴 （09988） 第8屆淘寶造物節將於周六（4月29日）開幕，淘寶造物節將於10座內地旅遊熱門城市亮相，從參與城市數量及公眾覆蓋來說為史上最大，為慶祝淘寶20歲，首次免門票向公眾開放，公眾可在杭州、深圳、重慶、上海、西安、成都、廈門、武漢、南京、長沙這10個舉辦城市免門票入場。

杭州、深圳和重慶各有不同特色主題的展品

杭州、深圳和重慶將以不同的特色主題，展示展品，其中杭州神奇主題展，是匯集手藝人、美食、二次元等神物的展覽，深圳科技主題展，則展現消費電子、智能製造等未來感科技探索，重慶潮流主題展，為打造新青年在服飾、潮玩、家居領域的魔幻潮流展覽。

除線下互動外，眾多商家將在現場通過淘寶直播的店鋪直播間，帶領線上觀眾直擊展會、體驗產品，與消費者實時互動。

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