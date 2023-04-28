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【日圓走勢】日本央行修訂利率前瞻性指引兼用一年審視過去25年超寬鬆政策　日圓跌至一周低、兌港元5.75算（第三版）

股市 15:46 2023/04/28

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【日圓走勢】日本央行修訂利率前瞻性指引兼用一年審視過去25年超寬鬆政策　日圓跌至一周低、兌港元5.75算（第三版）

日本央行新任行長植田和男（Ueda Kazuo）完成首次會議，一如預期會將利率保持在超低水平，基準利率維持在歷史低位負0.1厘，10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合市場預期。植田和男指，將對貨幣政策進行廣泛審視，反映植田和男為其逐步取消大型刺激經計劃奠下基礎。

不過，由於植田和男並不急於調整貨幣政策，日圓回落，兌美元跌至一周低位，見135.7，每百日圓兌港元回落至5.75算，日本股市及債市則上升。

未有調整其孳息曲線控制YCC政策

日本央行周五未有調整其孳息曲線控制（YCC）政策，但修改了前瞻性指引，剔除了將利保持在「當前或更低水平」的承諾，並加入「在經濟存在不確定性，會耐心地繼續維持寬鬆貨幣政策」。

植田和男又指，央行將會留意過去25年對抗通縮的寬鬆貨幣政策對經濟及物價構成的影響。「央行決定就貨幣政策進行一個廣泛的審視工作，預期需時一年至一年半。」

審視工作變相削弱短期調整政策的可能

分析認為，雖然審視工作可能為日本超寬鬆貨幣政策的未來工作打開缺口，但審查的時間框架偏長，或意味任何變化都相當緩慢，變相削弱短期調整YCC政策的可能。

日經新聞早前報道，日本央行計劃重新審視其政策利率的前瞻性指引， 但料在周五的會議上不會修改其改孳曲線的控制。

（第三版加入植田和男言論；第二版加入議息結果）

相關文章：【日圓走勢】日央行4月議息料無驚喜　布蘭迪環球：年內或調整YCC政策　可能轉買另一年期國債？

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