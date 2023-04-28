  • 24°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 11:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新世界系】美麗華獨董兼新世界創辦人之一冼為堅離世　新世界：對冼為堅的貢獻深表謝意

股市 09:41 2023/04/28

分享：

分享：

【新世界系】美麗華獨董兼新世界創辦人之一冼為堅離世　新世界：對冼為堅的貢獻深表謝意

美麗華酒店 （00071） 副主席、獨立非執行董事冼為堅於4月17日離世。美麗華指，已故冼為堅博士自1974年起加入董事局，並於1985年起出任為本公司副主席，董事局謹此衷心感謝已故冼為堅於其服務期間對公司所作出之寶貴貢獻。董事局及全體員工對冼為堅之離世表示沉痛哀悼，並對其家屬致以深切慰問。

冼為堅亦為新世界發展 （00017） 創辦人之一，跟另一位新世界創辦人兼前主席鄭裕彤為深交。新世界發言人表示，董事會對前執行董事冼為堅離世深表哀悼，並稱冼為堅在70年代，與集團前主席鄭裕彤博士一起創辦新世界，對集團多年發展貢獻殊深，公司仝人對冼為堅的貢獻深表謝意；並藉此向其家人致予深切慰問。

相關文章：【新世界17】新世界中國在深交所發行內地首單CMBS　發行規模10億人幣、票面利率3.5厘

相關文章：【新世界17】新世界與萬科旗下印力集團簽合作備忘錄　合作發展PropTech

編輯：陳韻妍 

港股 美麗華（00071） 冼為堅 鄭裕彤 新世界 新世界發展（00017）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【金礦股】山東黃金首季按年多賺近4成　股價跌逾2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【金融中心】新加坡樓市「加辣」　外國人買樓印花稅倍增至60%
【金融中心】新加坡樓市「加辣」　外國人買樓印花稅倍增至60%
【股神巴菲特】92歲巴菲特寧短1年命　照食零食、可樂、朱古力　誓言不食Omakase
【股神巴菲特】92歲巴菲特寧短1年命　照食零食、可樂、朱古力　誓言不食Omakase
【美股收市】績優Meta飆14%　道指勁升524點　納指漲2.4%
【美股收市】績優Meta飆14%　道指勁升524點　納指漲2.4%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升198點撲兩萬關　比亞迪ADR高3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升198點撲兩萬關　比亞迪ADR高3%（不斷更新）
【FRC】美國第一共和銀行恐遭當局「斷水」　16度觸發熔斷再挫3成
【FRC】美國第一共和銀行恐遭當局「斷水」　16度觸發熔斷再挫3成
【中美關係】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」　局面隨美國總統大選惡化
【中美關係】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」　局面隨美國總統大選惡化
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款