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【新世界系】美麗華獨董兼新世界創辦人之一冼為堅離世 新世界：對冼為堅的貢獻深表謝意
股市 09:41 2023/04/28
美麗華酒店 （00071） 副主席、獨立非執行董事冼為堅於4月17日離世。美麗華指，已故冼為堅博士自1974年起加入董事局，並於1985年起出任為本公司副主席，董事局謹此衷心感謝已故冼為堅於其服務期間對公司所作出之寶貴貢獻。董事局及全體員工對冼為堅之離世表示沉痛哀悼，並對其家屬致以深切慰問。
冼為堅亦為新世界發展 （00017） 創辦人之一，跟另一位新世界創辦人兼前主席鄭裕彤為深交。新世界發言人表示，董事會對前執行董事冼為堅離世深表哀悼，並稱冼為堅在70年代，與集團前主席鄭裕彤博士一起創辦新世界，對集團多年發展貢獻殊深，公司仝人對冼為堅的貢獻深表謝意；並藉此向其家人致予深切慰問。
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編輯：陳韻妍
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