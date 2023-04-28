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【業績｜醫藥股】國藥跌1.4%　首季按年多賺11%　擬境內發行150億人幣公司債

股市 09:35 2023/04/28

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國藥首季按年多賺11%　擬境內發行150億人幣公司債

國藥 （01099） 公布首季歸屬於母公司所有者的綜合收益總額為15.9億元人民幣，按年升11.3%，每股收益0.51元人民幣。期內，營業總收入1455.2億元人民幣，升14%，營業利潤約36.3億元人民幣，升15.5%。

國藥跌1.42%，暫報27.85港元。

另外，國藥計劃在中國境內發行公司債券，發行規模為150億元人民幣，債券年期不超過10年，債券利率將市場情況通過市場詢價協商確定，募集資金擬用於償還公司債務、補充流動資金、項目建設、股權投資以及其他符合相關法律法規要求的用途。

【業績｜醫藥股】國藥去年多賺近一成　末期息增9.3%至0.82元人民幣（第二版）

【業績︱電動車】比亞迪首季純利按年勁飈4.1倍　經營收入升8成

【業績│內險股】國壽首季多賺18%至179億人幣、新業務價值增7.7%　季內投資收益增長19%至529億元

責任編輯︰梁浩碩

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