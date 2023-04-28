【業績｜醫藥股】國藥跌1.4%　首季按年多賺11%　擬境內發行150億人幣公司債

▲ 國藥首季按年多賺11% 擬境內發行150億人幣公司債

國藥 （01099） 公布首季歸屬於母公司所有者的綜合收益總額為15.9億元人民幣，按年升11.3%，每股收益0.51元人民幣。期內，營業總收入1455.2億元人民幣，升14%，營業利潤約36.3億元人民幣，升15.5%。

國藥跌1.42%，暫報27.85港元。

另外，國藥計劃在中國境內發行公司債券，發行規模為150億元人民幣，債券年期不超過10年，債券利率將市場情況通過市場詢價協商確定，募集資金擬用於償還公司債務、補充流動資金、項目建設、股權投資以及其他符合相關法律法規要求的用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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