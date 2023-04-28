  • 23°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 09:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】阿里巴巴反彈1%　比亞迪績後升逾2%　恒指高開95點（不斷更新）

股市 09:26 2023/04/28

分享：

分享：

港股市況不斷更新

美股上揚，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約112點，恒指料開報19953點。滙豐 （00005） ADR折合報56.88元，較港收市價高0.63元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報347.59元，較港收市價高2.59元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.88元，較港收市價高1.08元或1.3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

即市走勢︰

【09：25】珍酒李渡 （06979） 上市翌日，股價反彈高開逾9%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 反彈逾1%，騰訊 （00700） 升0.9%，美團 （03609） 升0.1%，比亞迪 （01211） 績後升逾2%，恒指高開95點，開報19936點，科指升0.7%，報3887點。

【業績︱電動車】比亞迪首季純利按年勁飈4.1倍　經營收入升8成

【09：13】期指高開171點，報19929點。

【08：59】亞洲資源 （00899） 、海藍控股 （02278） 開市前公布短暫停牌。

【08：59】亞美能源 （02686） 今早復牌。

【08：57】【業績｜醫藥股】國藥首季按年多賺11%　擬境內發行150億人幣公司債

【08：44】恒指黑期升約153點，報19961點，道指期貨跌42點，報33887點。

【07：48】【新股IPO】普樂師2486招股　一手入場費約2384元

【07：45】【Morning精點】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」︱與妻遊日期間強拖日女入廁所性侵、香港消防員被捕

【07：45】港股ADR收報19953點，升112點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報56.88元，較港收市價高0.63元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報347.59元，較港收市價高2.59元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.88元，較港收市價高1.08元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】美國首季經濟放緩，但Facebook母公司Meta（美：META）首季收入超市場預期，刺激股價飆近14%，帶動美股漲幅擴大，道指最多飆557點，收市升524點，報33826點；標指升79點，報4135點；納指升287點或2.43%，報12142點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升198點撲兩萬關　比亞迪ADR高3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中船防務、山東新華製藥、華晨中國

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】中船防務、山東新華製藥、華晨中國（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

下一篇文章

【業績｜醫藥股】國藥首季按年多賺11%　擬境內發行150億人幣公司債
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美關係】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」　局面隨美國總統大選惡化
【中美關係】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」　局面隨美國總統大選惡化
【FRC】美國第一共和銀行恐遭當局「斷水」　16度觸發熔斷再挫3成
【FRC】美國第一共和銀行恐遭當局「斷水」　16度觸發熔斷再挫3成
【股神巴菲特】92歲巴菲特寧短1年命　照食零食、可樂、朱古力　誓言不食Omakase
【股神巴菲特】92歲巴菲特寧短1年命　照食零食、可樂、朱古力　誓言不食Omakase
【美股收市】績優Meta飆14%　道指勁升524點　納指漲2.4%
【美股收市】績優Meta飆14%　道指勁升524點　納指漲2.4%
【金融中心】新加坡樓市「加辣」　外國人買樓印花稅倍增至60%
【金融中心】新加坡樓市「加辣」　外國人買樓印花稅倍增至60%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升198點撲兩萬關　比亞迪ADR高3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升198點撲兩萬關　比亞迪ADR高3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款