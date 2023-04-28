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【港股市況】阿里巴巴反彈1% 比亞迪績後升逾2% 恒指高開95點（不斷更新）
美股上揚，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約112點，恒指料開報19953點。滙豐 （00005） ADR折合報56.88元，較港收市價高0.63元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報347.59元，較港收市價高2.59元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.88元，較港收市價高1.08元或1.3%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：25】珍酒李渡 （06979） 上市翌日，股價反彈高開逾9%。
【09：21】阿里巴巴 （09988） 反彈逾1%，騰訊 （00700） 升0.9%，美團 （03609） 升0.1%，比亞迪 （01211） 績後升逾2%，恒指高開95點，開報19936點，科指升0.7%，報3887點。
【業績︱電動車】比亞迪首季純利按年勁飈4.1倍 經營收入升8成
【09：13】期指高開171點，報19929點。
【08：59】亞洲資源 （00899） 、海藍控股 （02278） 開市前公布短暫停牌。
【08：59】亞美能源 （02686） 今早復牌。
【08：57】【業績｜醫藥股】國藥首季按年多賺11% 擬境內發行150億人幣公司債
【08：44】恒指黑期升約153點，報19961點，道指期貨跌42點，報33887點。
【07：48】【新股IPO】普樂師2486招股 一手入場費約2384元
【07：45】【Morning精點】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」︱與妻遊日期間強拖日女入廁所性侵、香港消防員被捕
【07：45】港股ADR收報19953點，升112點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報56.88元，較港收市價高0.63元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報347.59元，較港收市價高2.59元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.88元，較港收市價高1.08元或1.3%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美國首季經濟放緩，但Facebook母公司Meta（美：META）首季收入超市場預期，刺激股價飆近14%，帶動美股漲幅擴大，道指最多飆557點，收市升524點，報33826點；標指升79點，報4135點；納指升287點或2.43%，報12142點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升198點撲兩萬關 比亞迪ADR高3%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】中船防務、山東新華製藥、華晨中國
責任編輯︰梁浩碩