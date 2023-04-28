【恒指夜期+北水】北水錄近7億淨流入　主力吸中海油快手沽恒生國指ETF　恒指夜期升49點（不斷更新）

北水續錄6.7億元淨流入，為連續6個交易日吸資。資金主力吸中海油 （00883） ，股份錄4.8億元淨流入，快手 （01024） 及中石油 （00857） 分別錄1.8及1.5億元淨流入；淨流出方面，恒生國指ETF （02828） 走資5.2億元，港交所 （00388） 及藥明生物 （02269） 分別錄3及2.3億元淨流出。

恒指夜期升49點，報19849點。

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阿里巴巴終止8連跌 中芯升逾4% 恒指續彈54點二萬關得而復失

港股續彈，惟未能企穩20000點。恒指高開95點，早段曾升最多327點，高見20167點，其後升勢回順，尾市升幅收窄。恒指收報19894點，升54點，成交1015億元。科指升1%，報3901點。阿里巴巴 （09988） 終止8連跌，略為反彈0.3%，騰訊 （00700） 偏軟跌0.2%，美團 （03690） 跌0.8%。中芯 （00981） 升逾4%，中海油 （00883） 績後升3%，中石油 （00857） 升逾1%，國壽 （02628） 升2%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：20】【業績｜中資券商股】中金首季按年多賺36% 投資收益虧轉盈、錄36.2億元人幣

【17：50】【業績｜煤炭股】兗礦能源首季按年少賺15% 存款賺息令現金流量淨額大增5.5倍

【17：10】【業績｜油股】中石油首季盈利增12%至436億元人民幣 收入下跌

【16：50】【業績│銀行股】中銀香港首季提取減值準備前的經營溢利升14.2% 淨息差按季收窄15基點至1.5%

【16：40】【內銀業績】工行首季收入按年跌3.5% 純利按年微升 一文看清內銀首季業績

【16：10】恒指收報19894點，升54點，成交1015億元。科指升1%，報3901點。阿里巴巴 （09988） 終止8連跌，略為反彈0.3%，騰訊 （00700） 偏軟跌0.2%，美團 （03690） 跌0.8%。中芯 （00981） 升逾4%，中海油 （00883） 績後升3%，中石油 （00857） 升逾1%，國壽 （02628） 升2%。

【16：00】恒指U盤前升109點，報19950點。

【15：39】【中國經濟】中央政治局會議：經濟內生動力還不強 提多項政策方向、重視通用人工智能發展

【15：37】騰訊 （00700） 轉跌0.1%，低見344.6元，美團 （03690） 跌0.7%，阿里巴巴 （09988） 升0.2%。

【15：32】港股升幅再次收窄至百點內，報19925點，升85點，科指升1%，報3900點。

【15：27】恒指尾市升約117點，報19959點。科指升1.4%，報3915點。

【14：59】海爾智家 （06690） 升幅擴大至逾6%，高見25.35元。海爾智家首季純利39.7億元人民幣，按年升12.6%。

【14：56】商湯 （00020） 最新升逾半成，高見2.61元。

【14：54】港股再次升至20000點水平，報20012點，升172點，科指升1.6%，報3924點。

【14：50】中共中央政治局召開會議，會議強調，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，形成擴大需求的合力。要多渠道增加城鄉居民收入，改善消費環境，促進文化旅遊等服務消費。要發揮好政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。

【14：49】大市升幅擴大至約150點，報19992點，升152點，科指升1.5%，報3919點。

【14：40】中芯國際 （00981） 短綫拉升，最新升逾4%，高見22.65元，華虹半導體 （01347） 逆市偏軟跌0.3%，低見31.75元。

【14：37】【長汽2333】長城汽車巴西工廠明年5月開始營運 年產能10萬輛

【14：33】植華集團 （01842） 升28%，高見0.54元，成交1379萬元，暫為升幅最大股份。

【14：13】部分體育用品股逆市向下，李寧 （02331） 跌逾1%，安踏 （02020） 跌0.2%，特步 （01368） 升0.6%。

【14：03】港交所 （00388） 午後跌逾1%，低見321元。

【13：55】大市升幅一步收窄至約50點。

【13：54】【中國監管】網信辦重點治理惡意散布民企離場論等論調 行動為期3個月

【13：50】藥明生物 （02269） 逆市跌1%，低見46.85元。

【13：49】恒指最新升約101點，報19941點，科指升1%，報3899點。

【13：11】阿里巴巴 （09988） 午後初段升0.6%，騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 升0.2%。

【13：02】招行 （03968） 股價隨市反彈2%，高見38.6元。

【13：00】恒指午後初段升約155點，報19995點，科指升1.4%，報3914點。

【13：00】【業績｜教育股】中教控股上半財年多賺15%、中期息16.38分人幣 管理層：一直有併購預期、暫未有具體時間表

【12：45】【業績│保險】保誠首季年度保費等值銷售額增35%至15.59億美元 香港新業務利潤增加106%

【12：00】恒生指數中午收報20013點，升172點，重上20000點，惟未能企穩10天綫。成交487.3億元。科指升1.4%，報3917點。阿里巴巴 （09988） 反彈升0.9%，騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 升0.6%，內險、兩桶油向上，其中，中海油 （00883） 績後升3%。

【11：45】港股中午收市前，恒指升155點，報19995點，科指升1.4%，報3917點。海爾智家 （06690） 升半成，暫為表現最好藍籌，蒙牛 （02319） 升逾4%。信義玻璃 （00868） 逆市跌逾3%，藍籌中表現最差。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.7%，深證升0.8%，創業板指升0.5%。

【11：20】大市升幅收窄至115點，報19956點。

【11：19】洪九果品 （06689） 股價反彈逾9%，高見16元。

【11：13】大唐新能源 （01798） 逆市跌逾9%，低見2.94元。

【10：57】恒指最新升約184點，報20024點，科指升1.8%，報3932點。

【10：50】四大內銀績前靠穩，建行 （00939） 升0.2%，工行 （01398） 升近1%，中行 （03988） 升0.3%，農行 （01288） 暫無升跌。

【10：31】美團 （03690） 轉跌近0.1%，騰訊 （00700） 升近1%，阿里巴巴 （09988） 升0.6%，恒指升幅收窄至124點，報19964點，科指升1%，報3899點。

【10：26】廣深鐵路 （00525） 升逾12%，破頂高見1.72元，成交7292萬元。

【10：24】大唐發電 （00991） 首季扭虧，純利1.4億元人民幣，去年同期虧損4億元人民幣，惟大唐發電股價績後跌逾8%，低見1.44元。

【10：20】【阿里巴巴9988】淘寶造物節周六開幕、於10座內地城市登場 首次免門票向公眾開放

【10：12】大市今早曾升最多327點，高見20167點，惟最新升勢回順，報20022點，升182點，10天綫得而復失。

【10：02】將公布業績的中石油 （00857） 升2%，破頂高見5.47元，中海油 （00883） 績後升3%，中石化 （00386） 轉升0.4%。

【10：00】港交所 （00388） 續軟，股價轉跌0.3%，低見325.2元。

【09：59】中國中免 （01880） 首季純利23億元人民幣，按年跌10.3%，股價績後跌近4%，低見166.6元。

【09：57】IMAX中國 （01970） 控股股東IMAX Corp公布第一季度業績，當中包括IMAX中國部分業績據，期內應佔淨利潤為940萬美元，按年增長64.9%。IMAX中國股價升逾8%，高見7.92元。

【09：55】比亞迪 （01211） 績後高開2%回落，最新倒跌0.3%，低見234.2元。

【09：55】平保 （02318） 、國壽 （02628） 分別升3%。

【09：50】贛鋒鋰業 （01772） 績後逆市偏軟，跌0.6%，低見52.75元。

【業績｜鋰業股】贛鋒鋰業首季少賺32%

【09：48】蔚來 （09866） 升逾3%，小鵬汽車 （09868） 升4%，理想汽車 （02015） 升逾2%。

【09：46】大市升幅擴大至300點，收復10天綫（現處於約20153點），報20162點，升321點。科指升2.4%，報3957點。

【09：44】平保 （02318） 續升逾2%，國壽 （02628） 績後升逾2%，財險 （02328） 升0.4%，太保 （02601） 升逾1%，人保 （01339） 升3%破頂。

【業績│內險股】國壽首季多賺18%至179億人幣、新業務價值增7.7% 季內投資收益增長19%至529億元

【業績│内險股】中國財險首季按年多賺22% 投資收益大減49%

【業績｜內險】人保首季純利117億元人民幣 按年增2.3倍

【09：43】【金礦股】山東黃金首季按年多賺近4成 股價跌逾2%

【09：42】【新世界系】美麗華獨董兼新世界創辦人之一冼為堅離世 新世界：對冼為堅的貢獻深表謝意

【09：40】五一假期前，銀娛 （00027） 升逾1%，金沙 （01928） 升0.5%。另外，永利 （01128） 升1%，美高梅 （02282） 升0.2%，澳博 （00880） 升2%，新濠 （00200） 升逾1%。

【09：38】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升2%，美團 （03690） 升逾1%。

【09：35】港股早段升約200點，重上20000點關口，報20048點，升208點，科指升1.8%，報3931點。

【09：33】中鋁國際 （02068） 回吐逾6%，低見2.27元。

【09：32】ATM開市後分別升逾1%，滙豐 （00005） 升0.7%，友邦 （01299） 升0.9%。

【09：30】中海油 （00883） 升2%，高見12.7元。中海油首季純利按年倒退6.4%，至321.13億元人民幣。

【業績│油股】中海油桶油成本下降7.7%至28.22美元 CFO：未來成本仍有再跌空間 首季純利倒退6%至321億元（第二版）

【09：30】中石化 （00386） 績後偏軟跌0.6%，早段低見5.05元。

【業績│油股】中石化首季少賺12%、煉化業務未如理想 煉油稅前稅潤大跌54%

【09：25】信達生物 （01801） 首季總產品收入約11億元人民幣，按年增長一成，股價升0.3%。

【生科股】信達生物首季收入升一成 3款創新藥有望年內獲批上市

【09：25】珍酒李渡 （06979） 上市翌日，股價反彈高開逾9%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 反彈逾1%，騰訊 （00700） 升0.9%，美團 （03609） 升0.1%，比亞迪 （01211） 績後升逾2%，恒指高開95點，開報19936點，科指升0.7%，報3887點。

【業績︱電動車】比亞迪首季純利按年勁飈4.1倍 經營收入升8成

【09：13】期指高開171點，報19929點。

【08：59】亞洲資源 （00899） 、海藍控股 （02278） 開市前公布短暫停牌。

【08：59】亞美能源 （02686） 今早復牌。

【08：57】【業績｜醫藥股】國藥首季按年多賺11% 擬境內發行150億人幣公司債

【08：44】恒指黑期升約153點，報19961點，道指期貨跌42點，報33887點。

【07：48】【新股IPO】普樂師2486招股 一手入場費約2384元

【07：45】【Morning精點】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」︱與妻遊日期間強拖日女入廁所性侵、香港消防員被捕

【07：45】港股ADR收報19953點，升112點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報56.88元，較港收市價高0.63元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報347.59元，較港收市價高2.59元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.88元，較港收市價高1.08元或1.3%。

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【07：30】美國首季經濟放緩，但Facebook母公司Meta（美：META）首季收入超市場預期，刺激股價飆近14%，帶動美股漲幅擴大，道指最多飆557點，收市升524點，報33826點；標指升79點，報4135點；納指升287點或2.43%，報12142點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升198點撲兩萬關 比亞迪ADR高3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中船防務、山東新華製藥、華晨中國

責任編輯︰梁浩碩