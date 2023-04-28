▲ 【美股業績】Snap季度收入低於市場預期 股價盤後挫近兩成

社交媒體Snapchat母企Snap（美︰SNAP）公布季度業績。Snap季度收入9.9億美元，按年跌7%，低於市場預期的10.1億美元，經調整每股盈利1美仙，而市場預期為虧損1美仙。Snap股價盤後挫逾18%，報8.58美元。

期內，全球每日活躍用戶（DAU）為3.83億，按年升15%，預期為3.84億，每位用戶平均收入為2.58美元，低於預期的2.63美元。

Snap行政總裁Evan Spiegel表示，正努力加速收入增長，正利用機會對其廣告平台進行重大改進，以助提高其廣告合作夥伴的投資回報率。

公司未有提供第二季官方指引，但在致股東信中表示，其收入的內部預測為10.4億美元，按年跌6%。相對分析師估計銷售額為11億美元。

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責任編輯︰梁浩碩

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