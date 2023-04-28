▲ 【美股業績︱Intel】英特爾錄最大季度虧損、惟表現仍勝預期 料下半年毛利率改善

英特爾（Intel 美︰INTC）公布季度業績。英特爾上季按年由盈轉虧，蝕28億美元，為連續第二個季度虧損，亦是有史以來最大的季度虧損，超過2017年第4季度的6.9億美元。期內，收入按年跌近36%至117億美元，高於市場預期的110.4億美元，經調整每股虧損為4美仙，惟低於市場預期的15美仙。英特爾股價盤後升近5%，報31.37美元。

客戶端計算部門收入為58億美元，按年跌38%，數據中心和人工智能部門下的服務器芯片部門收入為37億美元，跌39%。

英特爾表示，最近通過裁員等方式削減成本正奏效，預計2023年將節省約30億美元，2025年每年將節省多達100億美元。

首季未經調整毛利率跌至34.2%，按年跌16.2個百分點，預計今季未經調整毛利率將進一步跌至33.2%。不過，管理層表示毛利率在上半年創歷史新低後，下半年經調整毛利率將升至逾40%。

英特爾預計今季收入120億美元，高於分析師預期的117.5億美元，每股虧損預期為4美仙，分析師則預期為每股收益1美仙。

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責任編輯︰梁浩碩