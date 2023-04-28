▲ 【新股IPO】普樂師2486招股 一手入場費約2384元

數字化銷售及營銷服務及SaaS＋服務供應商普樂師 （新上市編號︰02486） 今日（28日）起至5月4日招股。普樂師計劃發行2500萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎10.6元至11.8元，集資最多2.95億元，每手200股，一手入場費約2383.8元。普樂師預期將於5月11日掛牌。富瑞及國泰君安為聯席保薦人。

普樂師主要專注於向主要在線下零售店（如超市、百貨公司、戶外促銷活動等）開展業務的頭部FMCG（即快速消費品）品牌商及經銷商提供實地銷售及營銷解決方案。去年收益6.2億元人民幣，按年升48.5%，期內本公司擁有人應佔溢利5270.2萬元人民幣，跌10.2%。

所得款項淨額的32%將用於提升核心技術能力及基礎研發，30%用於戰略投資、收購及合作，20.5%用於提高銷售及營銷以及業務發展能力，7.5%用於償還銀行借款，10%用於一般用途。

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責任編輯︰梁浩碩