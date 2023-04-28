  • 22°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 08:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】普樂師2486招股　一手入場費約2384元

新股IPO 07:48 2023/04/28

分享：

分享：

【新股IPO】普樂師2486招股　一手入場費約2384元

數字化銷售及營銷服務及SaaS＋服務供應商普樂師 （新上市編號︰02486） 今日（28日）起至5月4日招股。普樂師計劃發行2500萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎10.6元至11.8元，集資最多2.95億元，每手200股，一手入場費約2383.8元。普樂師預期將於5月11日掛牌。富瑞及國泰君安為聯席保薦人。

普樂師主要專注於向主要在線下零售店（如超市、百貨公司、戶外促銷活動等）開展業務的頭部FMCG（即快速消費品）品牌商及經銷商提供實地銷售及營銷解決方案。去年收益6.2億元人民幣，按年升48.5%，期內本公司擁有人應佔溢利5270.2萬元人民幣，跌10.2%。

所得款項淨額的32%將用於提升核心技術能力及基礎研發，30%用於戰略投資、收購及合作，20.5%用於提高銷售及營銷以及業務發展能力，7.5%用於償還銀行借款，10%用於一般用途。

【新股IPO】普樂師通過上市聆訊　去年少賺10%

【新股IPO】AI獨角獸第四範式第四度遞表　美國上月制裁、高盛退任保薦人

【新股IPO】綠竹生物2480周二起招股　入場費約8414元　集資4.3億

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

下一篇文章

【Morning精點】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」︱與妻遊日期間強拖日女入廁所性侵、香港消防員被捕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【金融中心】新加坡樓市「加辣」　外國人買樓印花稅倍增至60%
【金融中心】新加坡樓市「加辣」　外國人買樓印花稅倍增至60%
【美股收市】績優Meta飆14%　道指勁升524點　納指漲2.4%
【美股收市】績優Meta飆14%　道指勁升524點　納指漲2.4%
【股神巴菲特】92歲巴菲特寧短1年命　照食零食、可樂、朱古力　誓言不食Omakase
【股神巴菲特】92歲巴菲特寧短1年命　照食零食、可樂、朱古力　誓言不食Omakase
【FRC】美國第一共和銀行恐遭當局「斷水」　16度觸發熔斷再挫3成
【FRC】美國第一共和銀行恐遭當局「斷水」　16度觸發熔斷再挫3成
【中美關係】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」　局面隨美國總統大選惡化
【中美關係】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」　局面隨美國總統大選惡化
【恒指夜期+ADR】夜期收市升198點撲兩萬關　比亞迪ADR高3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升198點撲兩萬關　比亞迪ADR高3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款