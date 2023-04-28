【Amazon業績】亞馬遜AWS雲業務前景添憂　盤後升1成後倒插

▲ 【Amazon業績】亞馬遜AWS雲業務前景添憂

亞馬遜（美：AMZN，Amazon）公布首季業績，收入1273.58億美元，按年增9.4%，超預期的1245億美元，純利31.72億美元，虧轉盈，每股盈利0.31美元。亞馬遜預期第二季收入1270億至1330億美元之間，按年增長4.8%至9.7%，預期為1298億美元。

亞馬遜即市升4.6%，收報109.82美元，公布業績後，盤後一度升1成，高見123美元，其後市場憂慮雲業務增長，股價倒跌3.5%。

分類業務方面，AWS雲業務收入213.54億美元，按年升15.8%，超預期的212.2億美元，經盈利潤162.31億美元，按年升36.1%。國際業務收入291.23億美元，升1.3%，經盈虧損12.47億美元，跌2.7%。北美業務收入768.81億美元，升11%，經盈利潤8.98億美元，虧轉盈。

單計廣告收入95.09億美元，按年升23%，超預期的91億美元。

亞馬遜CEOAndy Jassy 指，廣告業務繼續強勁增長，主要是由於所投資於的AI，有助用家閱讀相關廣告訊息，反過來又為品牌帶來了異常強勁的結果。

至於雲業務，他指出，近期AWS客戶支出更加謹慎，但相信未來會有很大的增長，因公司正投資於大型語言模型（即類似chatGPT）。

【Amazon業績】亞馬遜上季營業利潤跌23% AWS雲業務收入增兩成 開市跌超過5%

記者：譚志偉