【美股業績】Caterpillar首季收入純利均勝預期　惟預計第二季利潤率回落　股價跌超過4% 

重型機械製造商Caterpillar（美：CAT）一直都被視為衡量經濟盛衰的風向儀，集團首季收入按年升17%，至159億美元，高過市場預期約152.5億美元，期內調整後每股盈利按年急增超過70%，至4.91美元，遠高於市場預期3.78美元。

雖然交出理想業績，但公司對第二季的指引未算樂觀，股價在美股開市後下挫，跌逾4%，暫報207.04美元。

集團指收入及純利增加，主要受惠美國基礎設施支出增加，提升了公司訂單，並緩和製造成本上升的打擊。此外，隨著石油和天然氣價格上漲，鑽探活動激增，公司能源客戶也增加了訂單，以應對機器老化和產能緊張的問題。穩健需求加上強勁定價亦幫助公司克服供應鏈挑戰以及更高的材料和貨運成本。

然而，Caterpillar預計第二季度調整後的經營利潤率將低於第一季度，惟符合正常的季節性趨勢，同時未有提供具體的業績指引，或成為令市場憂慮及股價下跌的原因。

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編輯：葉志偉