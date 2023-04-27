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【美股業績】美國航空首季收入按年升近4成　第一季度4年來首次錄得盈利

股市 22:50 2023/04/27

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美國航空（美：AAL）首季業績較市場預期為佳，期內收入按年增長37%，至122億美元，符合市場預期，純利則扭虧為盈，錄得1000萬美元淨利潤，去年同期虧損爲16.35億美元；不包括特殊項目的每股收益爲0.05美元，勝市場預期，去年同期每股虧損2.32美元。

首季載客率升至8成

美國航空開市後走勢向好，暫升近2%，報13美元。

按業務劃分，公司首季乘客搭乘收入按年升42%，至111億美元，載客率為80%，按年上升5.6個百分點；貨運業務收入則按年跌38.7%，至2.2億美元；其他業務收入按年增長超過2成，至8.6億美元。

公司減債進度良好

集團今年首季度産生33億美元經營現金流和30億美元自由現金流，兩者均為紀錄新高。期內更減少了超過8.5億美元的總債務。加強資産負債表仍然是公司的首要任務，公司到2025年底將總債務減少150億美元的目標，目前已完成約60%。

美國航空首席執行官Robert Isom表示，公司實現了本季的財務指引，為四年來首次第一季度錄得盈利，預計第二季度調整後攤薄每股收益將在1.2美元至1.4美元之間，並重申今年調整後攤薄每股收益將在2.5美元至3.5美元之間，該預測包括新勞動協議的預期影響。

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編輯：葉志偉

美股 美國航空（American Airlines，美：AAL） 航空 美國航空 美國
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